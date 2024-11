St. Gallen feiert den ersten Sieg in der Conference League. Bild: www.imago-images.de

St.Gallen gewinnt hochverdient gegen Larne – deutliche Niederlage für Lugano

St. Gallen gelingt in der 3. Runde der Conference League der erste Sieg. Die Ostschweizer mühen sich in Belfast gegen die Nordiren von Larne nach frühem Rückstand zu einem 2:1-Erfolg. Lugano kommt in Serbien gegen Backa Topola unter die Räder.

Larne – St.Gallen

Nach dem 2:6-Fiasko bei Cercle Brügge und dem 2:4 gegen die AC Fiorentina sowie acht Pflichtspielen ohne Sieg seit dem 24. September klappte es im dritten Anlauf gegen einen spürbar unterlegenen Gegner mit dem ersten Erfolg in der Conference League - wenn auch mit viel Mühe. Aussenverteidiger Hugo Vandermersch erzielte in der 79. Minute nach langer drückender Überlegenheit, aber wenig Durchschlagskraft im letzten Drittel auf Zuspiel des eingewechselten Christian Witzig den Siegtreffer.

Der entscheidende Treffer durch Vandermersch. Video: SRF

Mit einem verschlafenen Start handelten sich die St. Galler, die neben dem erkrankten Jozo Stanic kurzfristig auch ohne den an muskulären Problemen laborierenden Jordi Quintillà auskommen mussten, im Windsor Park von Belfast gegen den spielerisch unterlegenen nordirischen Meister einen frühen Rückstand ein. Abdoulaye Diaby lenkte in der 4. Minute nach einem Ballverlust von Chima Okoroji eine scharfe Hereingabe ins eigene Tor ab.

Unglückliches Eigentor von Diaby. Video: SRF

Neben dem Eigentor schoss Larne in der ganzen Partie nur einmal auf das Tor von Lawrence Ati Zigi. St. Gallen hatte mehr als 70 Prozent Ballbesitz, doch mehr als der Ausgleich durch Lukas Görtler sprang in der Folge lange nicht heraus. Der Captain vollendete nach einer halben Stunde St. Gallens besten Angriff mit einem perfekt getroffenen Volley. Die Flanke kam von Okoroji.

Wollen sich die nach wie vor ausserhalb der Top 24 liegenden Ostschweizer nach dem Fehlstart gegen Cercle Brügge (2:6) und der Niederlage gegen Fiorentina (2:4) mit Blick auf die Sechzehntelfinal-Qualifikation weiter in eine günstigere Position bringen, müssen sie im nächsten Spiel nachlegen. Gegner am 28. November im Kybunpark sind die Serben von Backa Topola, die am Donnerstag mit einem 4:1 zuhause gegen Lugano die ersten Punkte holten.

Larne - St. Gallen 1:2 (1:1)

4448 Zuschauer. - SR Barbara (MLT).

Tore: 4. Diaby (Eigentor) 1:0. 29. Görtler (Vallci) 1:1. 79. Vandermersch (Witzig) 1:2.

Larne: Ferguson; Seary, Todd, Bolger, Want (92. Magee), Ives; Gallagher (82. Donnelly), Thomson, Sloan (75. Graham); Ryan (82. Randall), McEneff (79. Lusty).

St. Gallen: Ati Zigi; Vandermersch, Vallci, Diaby, Okoroji; Görtler, Stevanovic, Csoboth (75. Witzig); Geubbels (96. Faber), Toma (75. Konietzke), Akolo (88. Cissé).

Bemerkungen: St. Gallen u.a. ohne Stanic (krank), Quintillà, Fazliji, Ambrosius, Nuhu, Karlen und Milosevic (alle verletzt).

Verwarnungen: 37. Ives, 51. Vallci.

Backa Topola – Lugano 4:1

Lugano bezieht im dritten Spiel der Conference League die erste Niederlage. Die Tessiner unterliegen im Norden Serbiens dem Underdog Backa Topola 1:4.

Zu erwarten war Luganos Fehltritt gegen den zuvor punkte- und torlosen FK TSC aus Backa Topola nicht. Verdient waren die erste Niederlage und die ersten Gegentore des Schweizer Meister-Aspiranten im neuen Ligasystem des Wettbewerbs angesichts der Stärkeverhältnisse im kleinen, aber schmucken Stadion von Backa Topola indes schon. Petar Stanic und Milos Pantovic trafen je zweimal für das Heimteam, für Lugano verkürzte Mahmoud Belhadj nur kurzzeitig zum 1:2.

Gleich drei Tore innerhalb von 188 Sekunden. Video: SRF

Zum Verhängnis wurde Lugano insbesondere die schwache Anfangsphase. 0:1 lag der Superligist, der ohne den formstarken Offensivmann Ignacio Aliseda auflief und ansonsten nur wenig rotierte, bereits nach vier Minuten hinten. 0:6 lautete das Schussverhältnis nach einer Viertelstunde, 1:11 nach 30 Minuten aus Sicht der Gäste.

Stanic brachte die in der Anfangsphase klar besseren Gastgeber nach vier Minuten mit einem prächtigen Weitschuss ins hohe Eck in Führung. Der zeitnahe vermeintliche Ausgleich durch Hicham Mahou mit der ersten Chance zählte wegen Abseits nicht, das 1:2 durch Belhadj nach einer Stunde hatte keine Minute Bestand.

Das 1:0 für Backa Topola. Video: SRF

Weiter geht es für Lugano im Kampf um eine Klassierung in den Top 8 und den direkten Einzug in die Achtelfinals in drei Wochen mit dem Heimspiel gegen Gent, ohne Mattia Bottani, der nach seiner Einwechslung wegen einer Tätlichkeit in der Schlussphase die Rote Karte sah. Die Belgier holten am Donnerstag gegen Omonia Nikosia (1:0) ihren zweiten Sieg.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Backa Topola - Lugano 4:1 (1:0)

1984 Zuschauer. Sundberg (DEN).

Tore: 4. Stanic 1:0. 59. Pantovic 2:0. 61. Belhadj 2:1. 62. Stanic (Stevanovic) 3:1. 83. Pantovic (Cirkovic) 4:1.

Backa Topola: Ilic; Jovanovic, Djordjevic, Stevanovic, Petrovic; Radin; Djakovac (72. Pejic), Stanic; Banjac (82. Sos), Pantovic (90. Mboungou), Cirkovic.

Lugano: Saipi; Brault-Guillard, Papadopoulos, Hajdari, Marques (64. Valenzuela); Grgic (82. Przybylko), Belhadj (64. Bottani); Steffen, Dos Santos (64. Bislimi), Mahou (73. Cimignani); Vladi.

Bemerkungen: 89. Rote Karte gegen Bottani.

Verwarnungen: 46. Radin (im nächsten Spiel gesperrt), 57. Cirkovic, 58. Belhadj, 70. Hajdari, 70. Jovanovic. (riz/sda)

