Champions League live: Galatasaray – Manchester United in Ticker und TV

ManUnited droht die Champions-League-Blamage – kann es diese bei Galatasaray verhindern?

Nach vier Spielen in der Champions League hat Manchester United erst drei Punkte auf dem Konto. Diese stammen vom knappen Heimsieg gegen den FC Kopenhagen. Die restlichen drei Spiele – in München, in Kopenhagen und im Old Trafford gegen den heutigen Gegner – gingen allesamt verloren. Deshalb droht das Aus in der Champions League. Dies käme einer Blamage für die «Red Devils» gleich.

Um dies zu verhindern, muss in Istanbul gegen Galatasaray dringend ein Sieg her. Am letzten Spieltag empfängt Manchester United nämlich den bisher makellosen FC Bayern, während Kopenhagen und Galatasaray aufeinandertreffen. Bei einer Niederlage kann der englische Rekordmeister nur noch auf Platz 3 und damit die Teilnahme an der K.o.-Phase der Europa League hoffen, im Falle eines Unentschiedens wäre Platz 2 zwar unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

In der Türkei muss United-Coach Erik ten Hag auf einige Leistungsträger verzichten. Neben Marcus Rashford, der gesperrt ist, sind auch die Mittelfeldspieler Mason Mount, Christian Eriksen und Casemiro nicht mit der Mannschaft gereist. Gerade für die drei zentralen Positionen hat der niederländische Trainer also eine beschränkte Auswahl.

Die Istanbuler werden wie schon im Hinspiel auf ihre Offensive um Wilfried Zaha, der auch mal bei Manchester United unter Vertrag stand, und vor allem Stürmer Mauro Icardi hoffen. Beide trafen beim 3:2-Erfolg in England, Icardi sorgte in der 81. Minute für den Endstand.

Die Partie (ab 18.45 Uhr hier im Liveticker und im TV) dürfte auch für neutrale Fans interessant werden. Einerseits aufgrund der tabellarischen Ausgangslage, andererseits, weil beide Teams in der laufenden Champions-League-Saison bisher immer mindestens ein Tor erzielten. (nih)