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Klopp-Debüt: Deutschland trifft auf Niederlande – im Ticker und Stream

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Was zeigt Deutschland beim Klopp-Debüt auswärts gegen Erzrivale Holland?

24.09.2026, 19:45

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Donnerstagabend kommt es in Amsterdam im Rahmen der Nations League zum Aufeinandertreffen zwischen den Niederlanden und Deutschland.
  • Das Duell, das ohnehin schon viel Brisanz mit sich bringt, steht unter besonderen Vorzeichen. Nach dem schwachen Abschneiden an der WM in Übersee haben beide Nationen einen Trainerwechsel vorgenommen.
  • Xavi, als Aktiver mit Spanien Welt- sowie zweifacher Europameister, soll die Elftal wieder in die Erfolgsspur zurückbringen.
  • Bei Deutschland ist Jürgen Klopp der Heilsbringer, der auf Julian Nagelsmann folgt.
  • Die Partie in der Johan-Cruyff-Arena wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Mit watson bist du jederzeit live dabei. (sda)
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