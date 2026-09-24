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Was zeigt Deutschland beim Klopp-Debüt auswärts gegen Erzrivale Holland?
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Donnerstagabend kommt es in Amsterdam im Rahmen der Nations League zum Aufeinandertreffen zwischen den Niederlanden und Deutschland.
- Das Duell, das ohnehin schon viel Brisanz mit sich bringt, steht unter besonderen Vorzeichen. Nach dem schwachen Abschneiden an der WM in Übersee haben beide Nationen einen Trainerwechsel vorgenommen.
- Xavi, als Aktiver mit Spanien Welt- sowie zweifacher Europameister, soll die Elftal wieder in die Erfolgsspur zurückbringen.
- Bei Deutschland ist Jürgen Klopp der Heilsbringer, der auf Julian Nagelsmann folgt.
- Die Partie in der Johan-Cruyff-Arena wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Mit watson bist du jederzeit live dabei. (sda)