Super League live: FC Winterthur – FC Basel im Ticker

Nun könnte das Team von Fabio Celestini, das derzeit auf Platz 5 der Super League steht, eine kleine Serie starten. Denn am heutigen Samstag (18 Uhr) trifft der FCB auf Schlusslicht Winterthur, bei dem es trotz des Siegs gegen GC im vorletzten Spiel überhaupt nicht gut aussieht. Erst sieben Punkte konnte der FCW unter Trainer Ohnjen Zaric in den ersten zehn Spielen einfahren.

Michelle Gisin: «Von der Öffentlichkeit wurde sehr vernichtend geurteilt»

Michelle Gisin startet am Samstag in Sölden bereits in ihre 13. Saison im Ski-Weltcup. Die Engelbergerin spricht über ihre Ziele, die kritischen Stimmen nach dem Markenwechsel und die zwei grossen Gefahren in ihrem Sport: Verletzungen und Klimawandel.

Wir treffen Michelle Gisin in Gockhausen bei Dübendorf, direkt am Zürcher Stadtrand, zum Interview. In der familiären Atmosphäre hat sie neben ihren drei Olympia-Medaillen (Gold 2018 und 2022 in der Kombination und Bronze 2022 im Super-G) auch ein Buch dabei.