Andy Carroll sorgt in der vierten französischen Liga für Furore: «Es ging nie ums Geld»

Im Sommer dieses Jahres musste der französische Traditionsklub Girondins Bordeaux Insolvenz anmelden und spielt neu nur noch in der vierthöchsten Liga. Doch mittlerweile haben sie eine bekannte Verstärkung erhalten.

Girondins Bordeaux ist als sechsfacher französischer Meister einer der renommiertesten Klubs in ganz Frankreich. Durch finanzielle Probleme musste Bordeaux im Sommer einen Konkurs anmelden und verlor dadurch seinen Profistatus. Das zog auch die Konsequenz mit sich, dass alle Profiverträge aufgelöst wurden und Bordeaux ein neues Team aufbauen musste.

Der Start in der neuen Liga gelang nur mässig und nach drei Spielen hatten die Franzosen nur zwei Punkte auf ihrem Konto. Doch unter anderem dank einer Neuverpflichtung gab es in den letzten drei Spielen sieben Punkte für Bordeaux zu feiern.

Mit Andy Carroll den Weg zum Siegen gefunden

Der neue Topstürmer ist niemand Geringeres als Andy Carroll. Der mittlerweile 35-Jährige kommt in seiner Karriere auf insgesamt 248 Einsätze in der Premier League und wechselte im Winter 2011 für 41 Millionen von Newcastle United zum FC Liverpool. Carroll hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, und die letzten Jahre spielte der grossgewachsene Stürmer nur noch in den zweit- und dritthöchsten Ligen von England und Frankreich. Seine letzte Station vor dem Wechsel zu Bordeaux war der Zweitligist SC Amiens.

Bereits in seinem ersten Einsatz für Bordeaux konnte Carroll mit zwei Toren überzeugen und sorgte im Alleingang dafür, dass Bordeaux nach einem 0:2 Rückstand einen Punkt gewinnen konnte. Im zweiten und dritten Spiel führte der Engländer seine neuen Farben mit insgesamt drei weiteren Toren zu den ersten beiden Saisonsiegen. An den Heimspielen kommen trotz des Abstieges weiterhin über 10'000 Zuschauer an die Spiele des Traditionsklubs.

Einfach froh Fussball zuspielen

Bei einem Interview mit RMC Sport erklärte Carroll seine Entscheidung, nun in der vierten französischen Liga zu kicken. Im Monat verdiene der ehemalige englische Nationalspieler 3500 Euro, gemäss seinen Aussagen kostet es Carroll Geld, für Bordeaux zu spielen. Doch ihm spielt das keine Rolle, wie er selbst zu Wort gab:

«In meiner Karriere ging es nie ums Geld. Ich bin einfach glücklich, Fußball zu spielen, ich möchte Teil der Geschichte dieses Vereins sein. Das Niveau spielt keine Rolle.»

Bereits dieses Wochenende steht für Bordeaux und Carroll das nächste Spiel an. Im französischen Cup trifft man auf die unterklassige Mannschaft Coeur Médoc Atlantique. (riz)