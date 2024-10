Diese Zwei solltest du noch kennen, oder? Bild: keystone / watson

Nenne die letzten 30 Ski-Gesamtweltcupsieger – oder du musst snowboarden gehen

Endlich, die Ski-Saison geht wieder los. Aber kannst du auch alle letzten 30 Gewinnerinnen und Gewinner des Ski-Weltcups aufzählen?

Liebe Quizzticle-Klasse

Am Samstag ist es endlich wieder so weit, der Ski-Weltcup geht wieder los. Die Saison startet mit dem Riesenslalom der Frauen am Samstag und dem Riesenslalom der Männer am Sonntag in Sölden.

Deshalb ist jetzt doch die richtige Zeit, um dein Ski-Wissen zu testen. Kannst du die letzten 30 Siegerinnen und Sieger des Gesamtweltcups aufzählen?

Gesucht sind sowohl letzten 15 Sieger der Männer wie auch die letzten 15 Siegerinnen der Frauen.

Wir wünschen viel Spass beim Raten!

Und so geht's:

Nenne die alle letzten 30 Ski-Weltcupsiegerinnen und -sieger.

Als Hinweis bekommst du die Nation der gesuchten Person sowie das Siegesjahr.

Wenn jemand den Gesamtweltcup mehrere Male gewonnen hat, musst du diese Person nur ein Mal angeben.

Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!