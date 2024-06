EM-Vorbereitungsspiel Schweiz gegen Estland im Liveticker

Liveticker

Ist die Nati in EM-Form? Das Testspiel gegen Estland im Liveticker

In zehn Tagen startet die Europameisterschaft in Deutschland. Die Schweiz trifft in der Gruppe A auf den Gastgeber sowie auf Schottland und Ungarn. Die Schweizer Equipe, die im Vorbereitungscamp in St. Gallen weilt, bestreitet vor EM-Start zwei Teststpiele. Heute Abend (20.15 Uhr) trifft das Team um Murat Yakin auf Estland mit dem Schweizer Trainer Thomas Häberli. Am Samstag folgt schliesslich die Hauptprobe gegen den Nachbarn Österreich.

Yakin hat bereits angekündigt, dass er das zweite Testspiel am Samstag gegen Österreich (in St. Gallen) als Hauptprobe für die EM sieht. Entsprechend ist das Duell mit Estland die letzte Chance, Spieler zu testen, die bisher keine grosse Rolle im Nationalteam gespielt haben. Das definitive Kader wird am Donnerstag bekanntgegeben.