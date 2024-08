Lugano spielt am Donnerstagabend und in einer Woche gegen Besiktas Istanbul um die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League. Die Tessiner geniessen zuerst Heimrecht und tragen ihr Heimspiel wiederum in Thun aus.



Für Servette und St. Gallen steht an der Pforte zur Conference League das europäische Geschäft auf dem Spiel. St. Gallen empfängt mit Trabzonspor ebenfalls einen Gegner aus der Türkei, Servette bekommt es mit Chelsea zu tun und tritt zuerst auswärts in London an. Wir halten euch in diesem Konferenzticker über die Ereignisse in allen drei Spielen auf dem Laufenden. (abu/sda)