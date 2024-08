Ugrinic schiesst YB am Ende doch noch zum Sieg. Bild: keystone

YB verspielt 2:0-Führung und schlägt Galatasaray am Ende doch noch

Die Young Boys dürfen weiterhin von der Champions-League-Teilnahme träumen. Sie gewinnen das Playoff-Hinspiel gegen Galatasaray im heimischen Stadion 3:2.

Die Fingerspitzen entschieden zugunsten von YB. Die Fingerspitzen von Abdülkerim Bardakci. Der Verteidiger von Galatasaray warf sich in der 83. Minute in den Schuss von Darian Males und lenkte scheinbar heldenhaft zum Eckball ab. Doch bevor dieser ausgeführt wurde, griff sich der Schiedsrichter ans Ohr, lief an die Seitenlinie und schaute sich die Szene nochmals an. Leicht, aber eben doch mit ausgestrecktem Arm, hatte der bemitleidenswerte Bardakci, der darauf mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, den Ball mit den Fingern berührt.

Die Gelegenheit liess sich Filip Ugrinic nicht nehmen und traf zum 3:2. Damit feierte YB einen Sieg, der bereits entglitten schien. Und der letztlich viele Millionen wert sein könnte.

Ugrinic versenkt den Penalty. Video: SRF

Monteiro trifft doppelt...

Das Spiel war ein Auf und Ab der Emotionen. Zur Pause dürften sich viele Fans im Wankdorf verwundert die Augen gerieben haben, als das Heimteam mit einem 2:0 in die Kabine ging. Zweimal hatte Joël Monteiro getroffen. Bei den Toren liess sich die Abwehr Galatasarays jeweils überraschend einfach umspielen. In der 3. Minute störte Ebrima Colley erfolgreich den Aufbau und Filip Ugrinic passte auf die andere Seite, wo Monteiro viel Platz genoss. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit lancierte Goalie Marvin Keller per Abstoss Silvère Ganvoula, der per Kopf verlängerte und erneut stand Monteiro allein vor dem Tor. Für den 25-Jährigen war es eine doppelte Premiere. Es waren seine ersten Tore in dieser Saison und seine ersten Tore, die er auf internationaler Ebene erzielte.

Monteiro bringt YB früh in Führung. Video: SRF

Monteiro doppelt kurz vor der Pause nach. Video: SRF

Dass Keller zu diesem Zeitpunkt zwischen den Pfosten stand, lag am verletzungsbedingten Ausfall von Captain David von Ballmoos. Dieser hatte sich bereits in der 12. Minute bei einem Zusammenstoss mit Mauro Icardi an der Schulter verletzt. Von Ballmoos biss noch 20 Minuten auf die Zähne, dann machte der 29-Jährige seinem sieben Jahre jüngeren Teamkollegen Platz. Keller, der erst sein siebtes Pflichtspiel für YB bestritt, zeigte keine Nervosität und konnte sich in der Folge mehrmals auszeichnen.

...Batshuayi ebenfalls

In der 66. Minute war dann aber auch Keller machtlos. Nach einem Eckball landete der Ball am zweiten Pfosten, wo der soeben eingewechselte Michy Batshuayi lauerte und mit seinem ersten Ballkontakt den Anschlusstreffer für die Türken erzielte. Und nur sechs Minuten später ging der 30-Jährige erneut vergessen. Nach einer schönen Ablage schlenzte Batshuayi den Ball von der Strafraumgrenze zum 2:2 ins Netz.

Batshuayi trifft direkt nach seiner Einwechslung. Video: SRF

Batshuayi doppelt nach. Video: SRF

Das Momentum schien gedreht zu haben, die zahlreich vertretenen türkischen Fans in Bern machten Stimmung. YB bewies jedoch Charakter und suchte weiterhin die Offensive – mit der bekannten Belohnung zum Schluss. Galatasarays Ersatzgoalie Günay Güvenc, der für den ebenfalls verletzten Fernando Muslera zur Pause eingewechselt wurde, konnte den Penalty nicht abwehren.

Die Berner haben nun Zeit, sich auf die Auswärtsaufgabe in Istanbul vorzubereiten, das Ligaspiel vom Wochenende hatte der Klub vorgezogen (1:3 gegen Servette). Die Türken hingegen sind am Samstag wieder in der Meisterschaft im Einsatz, wobei das Heimspiel gegen Gaziantep keine weiteren Reisestrapazen mit sich bringt. Am kommenden Dienstag wird sich vor 50'000 Fans entscheiden, für wen es in der Champions League weitergeht und wer sich mit der Europa League begnügen muss.

Young Boys - Galatasaray 3:2 (2:0)

31'500 Zuschauer. - SR Siebert (GER).

Tore: 3. Monteiro (Ugrinic) 1:0. 45. Monteiro (Ganvoula) 2:0. 66. Batshuayi (Torreira) 2:1. 72. Batshuayi (Aktürkoglu) 2:2. 86. Ugrinic (Penalty) 3:2.

Young Boys: Von Ballmoos (32. Keller); Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam (67. Persson); Niasse (74. Males), Lauper; Monteiro (74. Elia), Ugrinic, Colley; Ganvoula (74. Itten).

Galatasaray: Muslera (46. Güvenc); Jelert (66. Batshuayi), Nelsson, Bardakci, Köhn; Torreira, Sara; Yilmaz (79. Dubois), Mertens (46. Ziyech), Aktürkoglu; Icardi 87. (Kutlu).

Bemerkungen: YB ohne Janko, Lakomy, Pfeiffer, Conte (alle verletzt). 58. Pfostentreffer Colley. 84. Gelb-Rot Bardakci.

Verwarnungen: 22. Bardakci, 26. Hadjam, 29. Lauper, 43. Niasse, 45. Torreira, 70. Camara. (abu/sda)