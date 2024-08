Mbappé, der einst für 180 Millionen Euro von der AS Monaco gekommen war, gewann mit PSG sechs Meisterschaften und viermal den Pokal. Der erhoffte Gewinn der Champions League sprang aber nicht heraus. (nih/dpa/t-online)

Es kracht in Paris – Streit zwischen Kylian Mbappé und PSG-Präsident eskaliert

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bär überrascht Lehrerin in Klassenzimmer

Xherdan Shaqiri in Basel von tausenden Fans empfangen – dann verspricht er den Kübel

Kennedy-Vize denkt über Unterstützung für Trump nach – dieser stellt Posten in Aussicht

Biden wird mit Liebe überhäuft und sorgt für Tränen +++ Proteste bei Parteitag in Chicago

Höhere Mehrwertsteuern: Was mit der 13. AHV-Rente auf unser Portemonnaie zukommt

«Meine Frau will mir keine Blowjobs mehr geben – finde ich blöd ...»

Trotz Interesse aus England: Zakaria bleibt in Monaco +++ Gündogan vor City-Rückkehr

So viel verdient deine Lehrperson – der grosse Schweizer Lohnreport 2024

Klaus «Auge» Augenthalers Weitschusstreffer wird Tor des Jahrzehnts

19. August 1989: In der Auswahl des «Tor des Jahres» in Deutschland kommen nicht nur spektakuläre Treffer infrage, sondern teilweise auch einfach «nur» wichtige Tore. Nicht so bei den Torschützen des Jahrzehnts. Einer davon ist ein Verteidiger, vor dessen Geschossen sich die ganze Liga fürchtet.

Kennen Sie Michael Stahl, Kurt Meyer oder Klemen Lavric? Diesen drei Herrschaften ist es gelungen, das «Fussballtor des Jahres» zu erzielen. Doch für ein «Fussballtor des Jahrzehnts» braucht es eben doch einen grossen Fussballernamen. In der Geschichte der «Torschützen des Jahrzehnts», welche viermal durchgeführt wurde, heissen die Gewinner Klaus Fischer (70er), Klaus Augenthaler (80er), Bernd Schuster (90er) und Mario Götze (10er). In den 2000er-Jahren fand keine Wahl statt.