St.Gallens später Treffer wird aberkannt. Bild: keystone

Servette gegen Chelsea schlecht belohnt – Luganos Spektakel-Wende und St.Gallens Ärger

Servtte (gegen Chelsea), St.Gallen (gegen Trabzonspor) und Lugano (gegen Besiktas) standen in der Europa- und Conference-League-Qualifikation im Einsatz. Mit unterschiedlichem Erfolg.

Chelsea – Servette 2:0

Servette geht im Playoff zur Conference League mit einem Zweitore-Rückstand ins Rückspiel gegen Chelsea. Die Genfer verlieren in London durch zwei Gegentore in der zweiten Halbzeit 0:2.

Auch gegen Servette bekleckerte sich Chelsea nicht mit Ruhm. Um sich gegen den auf dem Papier krass unterlegenen Schweizer Cupsieger im Hinspiel vor eigenem Anhang dennoch ein Zweitore-Polster zu verschaffen, benötigte die englische Milliarden-Truppe einen Penalty als Dosenöffner. Christopher Nkunku vom Penaltypunkt und Noni Madueke erzielten die Tore.

Nkunku trifft vom Punkt. Video: SRF

Letztlich war es die individuelle Klasse, die für den Unterschied sorgte. Der ehemalige Leipziger Nkunku erzwang nach 50 Minuten mit einem schnellen Antritt das penaltywürdige Foul von Jérémy Frick und verwandelte aus elf Metern sicher. Der eingewechselte argentinische Weltmeister Enzo Fernandez bereitete das 2:0 mit einer perfekten Vorlage vor.

Ansonsten hielt Servette gut dagegen. Ankreiden muss sich die Mannschaft von Trainer Thomas Häberli indes, dass sie ihre eigenen Chancen gegen die nachlässigen Londoner nicht zu einem Treffer nutzten. Drei Gelegenheiten verpassten die von der Bank gekommenen Jérémy Guillemenot und Tiemoko Ouattara allein nach der 80. Minute. Der satte Schuss von Ouattara prallte an die Latte.

Chelseas Guiu vergibt eine Riesenchance. Video: SRF

Während der Ex-Basler Renato Veiga bei Chelsea durchspielte, verfolgte der spanische Europameister Marc Cucurella das Geschehen von der Ersatzbank. Der schon am Wochenende beim 0:2 gegen Manchester City nicht berücksichtigte Raheem Sterling wurde nicht für den Europacup gemeldet und gehörte entsprechend auch am Donnerstag nicht zum Aufgebot.

Servette bewegte sich gegen Chelsea über weite Strecken auf Augenhöhe. Bild: keystone

Chelsea - Servette 2:0 (0:0)

SR Pignard (FRA).

Tore: 50. Nkunku (Penalty) 1:0. 76. Madueke 2:0.

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Douline (69. Magnin), Ondoua; Stevanovic (61. Antunes), Cognat (85. Ouattara), Kutesa (69. Von Moos); Crivelli (61. Guillemenot).

Bemerkungen: Chelsea mit Veiga (ex Basel).

St.Gallen – Trabzonspor 0:0

St. Gallen verpasst es, mit einem 0:0 im Playoff-Hinspiel zur Conference League daheim gegen Trabzonspor vorzulegen. Die Ostschweizer sind lange unterlegen, am Ende dem Lucky Punch aber näher.

Eine Woche nach dem turbulenten Auswärtssieg des FCSG in Polen mit vier VAR-Interventionen, drei Platzverweisen und einem späten Penaltytreffer während einer 20-minütigen Nachspielzeit ging es in der ausverkauften St. Galler Arena nicht mehr ganz so spektakulär zu und her.

Erst ganz zum Schluss kamen bei den 16'291 Zuschauern die grossen Emotionen auf. Willem Geubbels erzielte in der 87. Minute nach einem Eckball den vermeidlichen St. Galler Siegtreffer. Doch nach Videostudium nahm der Schiedsrichter zum Unmut der Heimfans das Tor zurück, mit der Begründung, der Franzose habe bei seinem Kopfball beim Gegenspieler aufgestützt.

Der späte Treffer von Geubbels zählt nicht. Video: SRF

Zugegeben, der 1:0-Sieg wäre für die Ostschweizer sehr schmeichelhaft gewesen. Das Team von Enrico Maassen verteidigte zwar leidenschaftlich, konnte in der Offensive jedoch nur sehr selten Akzente setzen. In der Nachspielzeit verpasste der eingewechselte Kevin Csoboth nochmals den Lucky Punch. Der Schuss des Ungarn verfehlte das Tor nur knapp. So blieben die St. Galler erstmals in dieser Europacup-Kampagne und seit dem misslungenen Meisterschaftsstart (0:1 in Winterthur) ohne Torerfolg.

Zigi, Zigi, immer wieder Zigi. Video: SRF

Dass auch Trabzonspor (im vierten Spiel in Folge!) kein Tor erzielen konnte, lag insbesondere an Lawrence Ati Zigi. Die favorisierten Türken erspielten sich zwar zahlreiche Topchancen, die der St. Galler Goalie jedoch alle zunichte machte.

Bereits nach sieben Minuten tauchte Edin Visca nach einem leichtsinnigen Ballverlust von Bastien Toma alleine vor Zigi auf, doch dieser konnte parieren. Nur eine Minute später lenkte Zigi einen Lupfer von Enis Bardhi an die Latte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vereitelte der Ghanaer mit bravourösen Paraden dann erneut eine Doppelchance der Gäste.

Bild: keystone

St. Gallen - Trabzonspor 0:0

16'291 Zuschauer (ausverkauft). - SR Nogueira (POR).

St. Gallen: Ati Zigi; Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji; Görtler, Quintillà (34. Stevanovic), Witzig (72. Ruiz); Toma (72. Csoboth); Geubbels, Akolo (73. Cissé).

Bemerkungen: St. Gallen ohne Schmidt (verletzt). 87. Tor von Geubbels vom VAR wegen Foulspiels aberkannt.

Lugano – Besiktas 3:3

Lugano benötigt in einer Woche einen Sieg in der Türkei für den Einzug in die Europa League. Die mindestens für die Conference League qualifizierten Tessiner spielen gegen Besiktas Istanbul im Hinspiel in Thun 3:3.

In seinem dritten «Heimspiel» der laufenden Europacup-Qualifikation in der Stockhorn-Arena machte Lugano zweimal einen Rückstand wett. Unter anderem verwandelten Renato Steffen und der Brasilianer Gabriel Paulista mit einem Eigentor ein 1:3 innert sechs Minuten in ein 3:3.

Der doppelte Doppelpack im Video. Video: SRF

Gedson Fernandes traf für die Gäste doppelt – das erste Mal zum 1:0 nach 20 Minuten mit dem ersten Schuss auf Luganos Tor, das zweite Mal zu Beginn der zweiten Halbzeit nach mustergültiger Vorlage von Rafa Silva zum 2:1. Kurz darauf erhöhte Moatasem Al-Musrati nach einem Corner auf 3:1.

Beim 0:1, einem leicht abgefälschten flachen Schuss ins nahe Eck, sah Luganos Goalie Amir Saipi nicht gut aus und verteidigte Antonios Papadopoulos etwas zu passiv. 13 Minuten später glich Uran Bislimi nach einem Angriff mit Tiki-Taka-Vibes aus. Sein 1:1 stand am Ende einer Passstafette über 17 Stationen.

Bislimi trifft zum 1:1. Video: SRF

Unter Ausklammerung des Zweitore-Rückstands war Lugano mit dem 3:3 schlecht bedient. Die Tessiner waren dem türkischen Cupsieger, der sich im Sommer mit dem italienischen Stürmer Ciro Immobile verstärkt hat, mindestens auf Augenhöhe. Vor allem Renato Steffens Offensiv-Aktionen und technische Fertigkeiten stachen heraus.

Gleichwohl wird die Aufgabe am nächsten Donnerstag in Istanbul sehr delikat: Aus 18 Spielen in der Türkei haben die Schweizer Klubs im Europacup bislang nur zwei Siege geholt. Für einen davon war indes Lugano gegen Besiktas zuständig – letzte Saison in der Gruppenphase der Conference League (3:2 nach 0:2 dank drei Toren nach der 80. Minute).

Bild: keystone

Lugano - Besiktas Istanbul 3:3 (1:1)

Thun. - SR Krogh (DEN).

Tore: 21. Gedson Fernandes 0:1. 34. Bislimi 1:1. 52. Gedson Fernandes 1:2. 55. Al-Musrati 1:3. 56. Steffen 2:3. 63. Gabriel Paulista (Eigentor) 3:3.

Lugano: Saipi; Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela; Bislimi (85. Bottani), Doumbia (62. Grgic), Belhadj (85. Dos Santos); Steffen, Vladi (62. Przybylko), Aliseda (71. Mahou). (abu/sda)