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Zverev steht vor dem ersten Grand-Slam-Titel: Im Final wartet sein Kumpel Cobolli
- Beim French Open wird es am Sonntag (ab 15.00 Uhr) einen neuen Grand-Slam-Sieger geben. Im Final in Paris duellieren sich Flavio Cobolli und Alexander Zverev.
- Für den Deutschen ist es bereits der vierte Final. Die Weltnummer 3 ist denn auch der grosse Favorit. Alles andere als der langersehnte erste Grand-Slam-Titel wäre eine grosse Enttäuschung für den 29-jährigen Zverev.
- Der Vorstoss des fünf Jahre jüngeren Italieners in den Final ist eine grosse Überraschung. Bisher war die ATP-Nummer 14 an einem Major-Turnier nie über die Viertelfinals hinausgekommen. Die Partie kann bei watson live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. (riz/sda)