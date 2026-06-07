freundlich21°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

French-Open-Final: Zverev gegen Cobolli live im Stream und Ticker

Liveticker

Zverev steht vor dem ersten Grand-Slam-Titel: Im Final wartet sein Kumpel Cobolli

07.06.2026, 14:00
  • Beim French Open wird es am Sonntag (ab 15.00 Uhr) einen neuen Grand-Slam-Sieger geben. Im Final in Paris duellieren sich Flavio Cobolli und Alexander Zverev.
  • Für den Deutschen ist es bereits der vierte Final. Die Weltnummer 3 ist denn auch der grosse Favorit. Alles andere als der langersehnte erste Grand-Slam-Titel wäre eine grosse Enttäuschung für den 29-jährigen Zverev.
  • Der Vorstoss des fünf Jahre jüngeren Italieners in den Final ist eine grosse Überraschung. Bisher war die ATP-Nummer 14 an einem Major-Turnier nie über die Viertelfinals hinausgekommen. Die Partie kann bei watson live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. (riz/sda)
Zwei Spieler drängen sich auf – die Gewinner und Verlierer nach dem Test gegen Australien
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
1 / 32
Alle Weltnummern 1 im Männertennis
26 Spieler durften sich bisher Weltnummer 1 im Tennis nennen. Das sind sie, in aufsteigender Form gemessen an den Wochen auf dem Thron. (Stand: 25.02.2022)
quelle: epa / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Auch künstlicher Zucker hat seine Nebenwirkungen – und zwar bisher unbekannte
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nudeln zum Z'Morge und Fragezeichen in der Defensive – 4 Herausforderungen für die Nati
Das Schweizer Nationalteam bestreitet am Samstag die WM-Hauptprobe. Das Spiel gegen Australien stellt den Spielern von Trainer Murat Yakin vorab vier Herausforderungen.
Die Partie beginnt um 12 Uhr Ortszeit in San Diego, Kalifornien, also um 21 Uhr Schweizer Zeit. Warum diese ungewöhnliche Anspielzeit? Die Schweiz bestreitet alle drei Gruppenspiele an der WM zur gleichen Zeit. Für die Schweizer Fans, die die Spiele ab 21 Uhr im Fernsehen verfolgen, ist das praktisch, für die Spieler hingegen weniger, da sie eher an Nachmittags- oder Abendspiele gewöhnt sind.
Zur Story