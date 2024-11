Eishockey National League live: EV Zug – SCRJ Lakers in Ticker und TV

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

«Ich will auf Top-Niveau zurückkommen» – Leonardo Genoni fiebert seinem Comeback entgegen

Möglicherweise wird bei den Zugern Leonardo Genoni wieder zwischen den Pfosten stehen. Der EVZ-Goalie befindet sich seit einigen Tagen wieder im Training und ist ein halbes Jahr nach seinem letzten Einsatz in einem Ernstkampf – dem WM-Final gegen Tschechien – kurz vor seinem Comeback.

In der National League ist auch nach 21 Runden alles sehr nah beieinander. Zwischen dem Spitzentrio aus den ZSC Lions, die erst 19 Spiele absolviert haben, dem HC Davos und Lausanne bis zum Achtplatzierten aus Rapperswil-Jona liegen nur neun Punkte. Heute reisen die SCRJ Lakers zum EV Zug, der mit nur zwei Punkten mehr auf Platz 6 und damit dem letzten direkten Playoffplatz liegt.

Bittere Transferniederlage für den SCB – Philip Wüthrich wechselt nach Ambri

Auch mit einer Doppelbesetzung mit Ober- und Untersportchef gelingt es dem SCB nicht, die besten eigenen Talente zu halten. Philip Wüthrich wechselt auf nächste Saison nach Ambri.

Ambris Sportchef Paolo Duca hat diesen Transfer umsichtig eingefädelt, Philip Wüthrich die Möglichkeiten in Ambri aufgezeigt, ihm Zeit für die Entscheidungsfindung gelassen und den «Transfer-Playoff-Final» gegen den SCB gewonnen. Er sagt: «Ich bin zuversichtlich, dass sich Philip bei uns wohl fühlen und noch besser wird. Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Erfahrung mit «Bärner Giele» gemacht …» Wo er recht hat, da hat er recht: Zuletzt sind André Heim, Yanik Burren oder Marco Müller erst in Ambri bestandene NL-Spieler geworden.