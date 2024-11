Zug hält Lakers gekonnt auf Distanz

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

«Ich will auf Top-Niveau zurückkommen» – Leonardo Genoni fiebert seinem Comeback entgegen

Nach drei Niederlagen in den letzten vier Spielen hätte Zug von den zuletzt zweimal siegreichen Lakers auf den siebten Platz verdrängt werden können. Doch das Szenario blieb nach vielversprechendem Beginn der Gäste hypothetisch. Mike Künzle, Attilio Biasca, Doppeltorschütze Grégory Hofmann und Lino Martschini sorgten mit ihren teils spektakulären Toren für klare Verhältnisse - zumal sich Tim Wolf im Tor der Zuger erst im Schlussdrittel beim Stand von 5:0 bezwingen liess.

Der EV Zug trotzt dem Wintereinbruch und verteidigt seinen Platz in den Top 6. Die Zentralschweizer gewinnen zuhause gegen die Rapperswil-Jona Lakers 5:2.

Bittere Transferniederlage für den SCB – Philip Wüthrich wechselt nach Ambri

Auch mit einer Doppelbesetzung mit Ober- und Untersportchef gelingt es dem SCB nicht, die besten eigenen Talente zu halten. Philip Wüthrich wechselt auf nächste Saison nach Ambri.

Ambris Sportchef Paolo Duca hat diesen Transfer umsichtig eingefädelt, Philip Wüthrich die Möglichkeiten in Ambri aufgezeigt, ihm Zeit für die Entscheidungsfindung gelassen und den «Transfer-Playoff-Final» gegen den SCB gewonnen. Er sagt: «Ich bin zuversichtlich, dass sich Philip bei uns wohl fühlen und noch besser wird. Wir haben in den letzten Jahren sehr gute Erfahrung mit «Bärner Giele» gemacht …» Wo er recht hat, da hat er recht: Zuletzt sind André Heim, Yanik Burren oder Marco Müller erst in Ambri bestandene NL-Spieler geworden.