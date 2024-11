Josi und Nashville kommen weiterhin nicht vom Fleck – auch Fiala und die Kings verlieren

Die Nashville Predators mit Roman Josi treten in der NHL weiter an Ort. Sie verlieren bei den Seattle Kraken 0:3. Auch für Kevin Fiala und die Los Angeles Kings gibt es gegen die Buffalo Sabres nichts zu feiern.

So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

19. November 2004: Beim Spiel der Detroit Pistons gegen die Indiana Pacers prügeln sich NBA-Profis mit Fans. Der Abend geht als «Malice at the Palace» in die Geschichte ein und prägt die Basketball-Liga noch lange.

Am Anfang steht ein hartes Foul von Ron Artest am Korb gegen Ben Wallace. Einige Minuten später fliegen Getränkebecher, Flaschen, sogar Stühle. Es ist ein Abend, der die NBA noch lange prägen wird und so rufschädigend ist wie kein anderer in der Geschichte der besten Basketball-Liga der Welt.