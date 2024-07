Im Final der Europameisterschaft stehen sich am Sonntagabend in Berlin Spanien und England gegenüber. Die favorisierten und mit sechs Siegen in das Endspiel eingezogenen Spanier streben den vierten EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012 an. Damit würden sie zum alleinigen Rekordsieger avancieren.



Die Engländer, die zum zweiten Mal in Folge den Final erreicht haben, hoffen zum Ende eines Turniers mit durchzogenen Leistungen auf den ersten Titel seit der Heim-Weltmeisterschaft 1966. An der EM haben die Engländer noch gar nie triumphiert. 2021 verloren sie den Final in London gegen Italien im Penaltyschiessen. (abu/sda)