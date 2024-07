Lamine Yamal feiert heute seinen 17. Geburtstag. Bild: www.imago-images.de

17 Fakten zum 17. Geburtstag des spanischen Überfliegers Lamine Yamal

Der spanische Offensivspieler Lamine Yamal ist eine der grossen Sensationen dieser EM. Heute feiert der Spieler des FC Barcelona seinen 17. Geburtstag. 17 Fakten über den Spieler, der derzeit begeistert.

Standing Ovation im Bernabéu

Im vergangenen März spielte Spanien im Real Madrid Stadion Santiago Bernabeu ein Freundschaftsspiel gegen Brasilien, auch um ein Zeichen gegen den Rassismus zu setzen, dem der Brasilianer Vinicius Junior in Spanien ausgesetzt war. Lamine Yamals Leistung wurde nach dem 3:3-Unentschieden mit einer Standing Ovation des Publikums gefeiert. Dies ist ungewöhnlich, da Yamal für Barcelona spielt und das Spiel im Stadion des Erzfeindes stattfand.

Begegnungen mit Sergio Ramos

Dem Real-Verteidiger Sergio Ramos ist Lamine Yamal bereits 2016 begegnet, als er als Kind mit der Spanien-Legende ins Stadion einlaufen durfte.

Sieben Jahre später kreuzten sich ihre Wege erneut, nachdem Ramos zu seinem Jugendverein Sevilla zurückgekehrt war. Yamals Kopfball in der 76. Minute, der von Ramos ins eigene Tor abgelenkt wurde, brachte Barça den 1:0-Sieg.

Barça-Debüt mit 15

Lamine Yamal, der in der Barcelona-Talentschmiede «La Masia» ausgebildet wurde, kam am 29. April 2023 zu seinem Profi-Debüt. Er war 15 Jahre und 290 Tage alt, als er in bei Barcelonas 4:0-Sieg über Real Betis in der 83. Minute für Gavi eingewechselt wurde. Damit war er aber nicht der jüngste La-Liga-Spieler der Geschichte: Luka Romero war 15 Jahre, 7 Monate und 6 Tage alt, als er für Mallorca debütierte.

Sein Torjubel

Schiesst Yamal ein Tor, zeigt er häufig eine ganz spezielle Jubelgeste: Mit seinen Fingern formt er die Zahl 304 als Hommage an Rocafonda, den Vorort von Barcelona, wo er seine Kindheit verbracht hat. Die Postleitzahl seiner Heimat ist auch auf seinen Schuhen eingraviert.

Noch kein Golden Boy

Jedes Jahr verleiht die italienische Sportzeitung «Tuttosport» den Golden-Boy-Award und ehrt damit den besten U21-Spieler Europas. Im letzten Jahr musste Lamine Yamal noch den 21-jährigen Jude Bellingham und Jamal Musiala den Vortritt lassen. In diesem Jahr er den Preis höchstwahrscheinlich an den Spanier gehen.

Links gehts besser

Lamine Yamal ist nicht nur schnell, sondern überzeugt auch mit seinem linken Fuss. Sechs seiner sieben Ligatore für Barça erzielte er mit links. Und auch in der Nationalmannschaft ist der linke Fuss seine gefährlichste Waffe. Alle drei Tore im spanischen Dress erzielte er mit links. Das einzige Tor mit rechts schoss Yamal für Barcelona gegen Granada.

Immer wieder Gündogan

Im EM-Viertelfinale waren sie zwar Gegner, doch auf Vereinsebene harmonieren Lamine Yamal und Ilkay Gündogan ausgezeichnet. Der deutsche Spieler ist sogar derjenige, mit dem das Ausnahmetalent am häufigsten gemeinsam auf dem Platz stand. Insgesamt 47 Mal spielten sie zusammen für Barcelona. Betrachtet man jedoch die gemeinsam verbrachte Spielzeit, so verbrachte Jules Koundé die meiste Zeit mit Yamal auf dem Spielfeld. Mit Gündogan absolvierte der Teenager 2610 Minuten, während er mit seinem französischen Teamkollegen 2657 Minuten zusammen spielte.

An der EM für einmal Gegner: Yamal und Koundé. Bild: www.imago-images.de

Astronomische Ausstiegsklausel

Yamal hat bei Barcelona im vergangenen Oktober einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Damit ihr Juwel nicht plötzlich zu einem anderen Klub weiterzieht, haben die Katalanen mit dem Jungstar eine Ausstiegsklausel festgelegt, die wohl kein Verein bereit wäre, zu bezahlen. Eine Milliarde Euro beträgt sie.

Erstes Tor beim Nationalmannschaftsdebüt

Am 8. September 2023 kam Lamine Yamal zum ersten Mal für die spanische Nationalmannschaft zum Einsatz. Sein Debüt war auch gleich seine Torpremiere. Gegen Georgien traf er zum 7:1-Endstand.

Zwei Tore gegen Frankreich

Lamine Yamals Tor gegen Frankreich im EM-Halbfinal war fast so etwas wie ein Dejà-Vu. Vor etwas mehr als einem Jahr traf er schon einmal in einem Halbfinal gegen Frankreich, jedoch mit der U-17-Nationalmannschaft. Dabei ähnelten sich die beiden Tore stark.

Messi-Vergleiche

Angesichts seines Talents erstaunt es nicht, dass Lamine Yamal immer wieder mit Lionel Messi, einem der grössten Fussballer aller Zeiten, verglichen wird. Er selbst hält aber nicht viel von diesen Vergleichen und meinte dazu: «Ich versuche, Lamine zu sein. Letztendlich hilft es dir nicht, dich mit dem besten Spieler der Geschichte zu vergleichen, weil niemand jemals so sein wird wie er.»

Lionel Messi hält den kleinen Lamine Yamal für ein Fotoshooting eines Wohltätigkeits-Kalender. Bild: keystone

Xavis Protégée

Der ehemalige Barcelona-Trainer Xavi ist einer der wichtigsten Förderer des jungen Talents. Der Spanier, unter dem Yamal 51 Spiele bestritt sowie sieben Tore und zehn Vorlagen lieferte, traut Yamal zu «eine Ära prägen». Ab der kommenden Saison übernimmt der Deutsche Hansi Flick bei Barcelona – er ist erst Yamals zweiter Trainer in seiner Profikarriere.

Unter Xavi kam Yamal zu seinem Profi-Debüt. Bild: www.imago-images.de

Die Sache mit seinem Namen

Lamine Yamal sind eigentlich die beiden Vornamen des Barça-Spielers. Mit vollem Namen heisst er Lamine Yamal Nasraoui Ebana. In der Fussballwelt kennt man ihn aber vor allem als Lamine Yamal. Sowohl bei seinem Verein Barcelona als auch im spanischen Nationalteam sind die beiden Vornamen auf dem Dress zu lesen.

Lamine Yamal ist eigentlich nur der Vorname. Bild: www.imago-images.de

Auch Marokko wollte Yamal



Bevor Lamine Yamal zum ersten Mal für die spanischen Nationalmannschaft auflief, hätte er auch noch die Möglichkeit gehabt, für Marokko, das Land seines Vaters, oder Äquatorialguinea, das Land seiner Mutter, zu spielen. Im Wissen um sein Talent, wurde der 17-Jährige auch vom Marokkanischen Verband umworben. Yamal entschied sich aber für Spanien.

Der Rekordjäger

Lamine Yamal hat aufgrund seines Alters schon einige Rekorde gebrochen. Eine Überischt:

Jüngster EM-Torschütze

Jüngster EM-Assistgeber

Jüngster EM-Spieler

Jüngster Man of the Match an der EM

Jüngster Spieler im El Clásico

Jüngster LaLiga-Torschütze

Jüngster Assistgeber im Barcelona-Trikot

Jüngster LaLiga-Doppeltorschütze

Jüngster Spieler in einem K.-o.-Spiel der Champions League

Jüngster Spieler, der für Barcelona 50 Partien bestritten hat

Schulbankdrücker

Während er für den FC Barcelona in der höchsten spanischen Liga kickte, musste Yamal auch die Schulbank drücken. Auch an der Europameisterschaft in Deutschland musste er lernen. Vor zwei Wochen hat er schliesslich seinen Realschulabschluss bestanden.

Yamal, der spendable

Lamine Yamal verdient mit dem Fussball bereits in jungen Jahren sehr viel Geld. So soll er jüngst drei Häuser für seinen Vater, seine Mutter und seine Grossmutter gekauft haben. Alle Häuser sollen sich in der Umgebung von Barcelona und Rocafonda befinden.

