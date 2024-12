Liveticker

In Beaver Creek steht der zweite Lauf an – bringt Tumler seinen Vorsprung über die Zeit?

Die Startliste im zweiten Durchgang:

1. Raphael Haaser

2. Alexis Pinturault

3. Fabian Gratz

4. Alex Vinatzer

5. William Hansson

6. Fadri Janutin

7. Stefan Luitz

8. Jonas Stockinger

9. Timon Haugan

10. Patrick Kenney

11. Cyprien Sarrazin

12. Luca De Aliprandini

13. Gino Caviezel

14. Sam Maes

15. Leo Anguenot

16. Filippo Della Vite

17. River Radamus

18. Alexander Schmid

19. Thibaut Favrot

20. Joan Verdu

21. Stefan Brennsteiner

22. Henrik Kristoffersen

23. Marco Odermatt

24. Filip Zubcic

25. Alexander Steen Olsen

26. Loic Meillard

27. Lucas Pinheiro Braathen

28. Alte Lie McGrath

29. Zan Kranjec

30. Thomas Tumler​

Zweimal stand Tumler bisher im Weltcup- Riesenslalom auf dem Podest. Zum Ende der letzten Saison wurde er in Saalbach Dritter, davor hatte er 2018 in Beaver Creek ebenfalls den 3. Platz herausgefahren. Nun ist der Schweizer auf der Piste Birds of Prey erneut auf Podestkurs, wobei diesmal nach einer sensationellen Leistung sogar der erste Weltcupsieg winkt. Tumler führt mit 56 Hundertstel Vorsprung auf den Slowenen Zan Kranjec. Der Norweger Atle Lie McGrath liegt als Dritter bereits über eine Sekunde zurück.

Der erste Lauf von Thomas Tumler. Video: SRF

Ab McGrath werden die Abstände deutlich enger. Loïc Meillard liegt 1,13 Sekunden hinter Tumler auf Rang 5, Marco Odermatt, der beim Saisonauftakt in Sölden ausgeschieden war, muss sich mit 1,26 Sekunden Rückstand mit Zwischenrang 8 begnügen. Der Zweite der Abfahrt vom Freitag und Sieger des Super-G vom Samstag verlor wie viele seiner Konkurrenten im Schlussteil viel Zeit.

Der für Brasilien startende Rückkehrer Lucas Pinheiro Braathen fuhr mit Startnummer 29 knapp vor Meillard auf Platz 4. Und auch für Sölden-Sieger Alexander Steen Olsen (6.), Filip Zubcic (7.) und Henrik Kristoffersen (9.) ist im zweiten Lauf noch vieles offen.

Die weiteren Schweizer im zweiten Durchgang, der um 21.00 Uhr Schweizer Zeit beginnt, sind Gino Caviezel und Fadri Janutin auf den Plätzen 18 und 25. Nicht in die Top 30 schafften es neben dem Abfahrtssieger vom Freitag Justin Murisier (32.) auch Livio Simonet (38.) und Sandro Zurbrügg, der ausschied. (riz/sda)