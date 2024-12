Gout Gout hat mit 16 Jahren den australischen Rekord über 200 Meter gebrochen. Bild: www.imago-images.de

Er läuft allen davon – diesen 16-jährigen Sprinter musst du gesehen haben

Mit 16 Jahren läuft Gout Gout an den australischen Schulmeisterschaften zu einem neuen Landesrekord. In Brisbane läuft Gout Gout die 200 Meter in 20,04 Sekunden. Nicht einmal Usain Bolt lief in diesem Alter so schnell.

Vor 56 Jahren wurde an den Olympischen Spielen von Peter Norman der australische Rekord über 200 Meter gebrochen. In Mexiko gewinnt Norman mit einer Zeit von 20,06 Sekunden hinter Tommie Smith die Silbermedaille. Das Rennen blieb besonders aufgrund von Tommie Smith und dem Gewinner der Bronzemedaille John Carlos in Erinnerung. Die beiden US-Amerikaner zeigen auf dem Podium den berühmten Black-Power-Gruss.

Nun wurde der Rekord von Tommie Smith gebrochen. Mit gerade einmal 16 Jahren unterbietet Gout Gout den Rekord von Smith um 0,02 Sekunden. An den Schulmeisterschaften gewinnt der Australier mit einem riesigen Vorsprung.

Gout selbst sagte nach dem Rennen: «Es ist ziemlich verrückt. Ich habe diesen Rekord verfolgt, aber ich dachte nicht, dass er dieses Jahr kommen würde. Ich dachte, er käme vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr.» Bereits über 100 Meter lief Gout eine Zeit von 10,04 Sekunden. Das ist die viertschnellste Zeit, welche je ein Australier gelaufen ist. Da der Lauf bei einer Windunterstützung von 3,4 Metern pro Sekunde durchgeführt wurde, wird der Lauf nicht in der offiziellen Rekordliste geführt.

Das Ergebnis im 200-Meter-Lauf ist die sechstschnellste Zeit eines Athleten unter 20 Jahren. Selbst Usain Bolt lief in diesem Alter nicht so schnell wie Gout. Die beste Zeit von Bolt, welcher über 100 und 200 Meter Weltrekordhalter ist, als Junior war über 200 Meter eine Zeit von 20,13 Sekunden. Diese stellte der Jamaikaner im Jahr 2003 auf. (riz)