Tumler gewinnt mit 35 Jahren sein erstes Weltcuprennen – Pinheiro Braathen wird Zweiter

Thomas Tumler gewinnt den Riesenslalom von Beaver Creek. Es ist der erste Weltcupsieg für den 35-jährigen. Der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen wird Zweiter. Marco Odermatt scheidet im zweiten Lauf aus.

Mit 35 Jahren feiert Thomas Tumler den ersten Sieg im Weltcup. Der Bündner gewinnt den Riesenslalom in Beaver Creek vor Lucas Pinheiro Braathen und Zan Kranjec.

Während Loïc Meillard 13. wurde, schied Marco Odermatt, Achter nach dem ersten Lauf, zum insgesamt dritten Mal in Folge im Riesenslalom aus.

Tumler krönte damit das Schweizer Abschneiden in Beaver Creek. Am Freitag gewann Justin Murisier die Abfahrt, am Samstag Marco Odermatt den Super-G. (riz/sda)