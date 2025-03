Ski live: 2. Abfahrt in Kvitfjell mit Odermatt und Co. in Ticker und TV

Liveticker

Holen die Schweizer heute den Abfahrtssieg oder gibt es wieder einen Partycrasher?

Mehr «Sport»

Am gestrigen Freitag machte der Italiener Dominik Paris der Schweiz die grosse Party zunichte. Hinter dem 35-jährigen Sieger standen mit Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen und Alexis Monney vier Schweizer. Paris kommentierte dies beim SRF: «Ja, da habe ich die Party gecrasht! Tut mir leid für die Schweiz, aber für mich ist es gut.»

Paris war in der 7. Abfahrt des Winters erst der zweite Nicht-Schweizer, der einen Sieg einfahren konnte. Heute haben die Athleten von Swiss-Ski aber die Chance, in Kvitfjell einen weiteren Sieg zu feiern. Die Abfahrtskugel wird aber auch ohne Erfolg definitiv in Schweizer Hände wandern. Marco Odermatt führt zwei Rennen vor Schluss mit 103 Punkten Vorsprung auf Franjo von Allmen. Der Drittplatzierte Alexis Monney hat bereits zu viel Rückstand.

Damit sind die Augen heute ab 10.30 Uhr erneut auf Odermatt und von Allmen gerichtet, wenn die vorletzte Runde im Duell um die kleine Kristallkugel ansteht. Das Rennen verfolgst du hier im Ticker und im TV.