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Sommer läuft in der Champions League erstmals für Brügge auf – es wartet Aston Villa
- Mit der Partie zwischen Rekordsieger Real Madrid und Manuel Akanjis Inter Mailand wird am Dienstag (21.00 Uhr) die Ligaphase der Champions League 2026/27 lanciert. Für Reals Trainer José Mourinho ist es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub und seinem ehemaligen Schützling Christian Chivu, der nun an der Seitenlinie von Inter steht.
- Gregor Kobel startet mit Borussia Dortmund gegen Villarreal. Gut zwei Stunden davor empfangen Yann Sommer, Cheveyo Tsawa und Andrej Vasovic mit dem FC Brügge Johan Manzambis Aston Villa (18.45 Uhr). Allerdings wird die Schweizer Zukunftshoffnung wohl noch verletzt ausfallen. (riz/sda)