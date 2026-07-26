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Super League: St.Gallen gegen FC Zürich live im Ticker

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Schlägt St.Gallen nach dem Benfica-Coup auch in der Liga zu? Zürich möchte dies verhindern

26.07.2026, 15:30
  • Eine Woche nach dem WM-Final in den USA starten am Sonntag auch die letzten sechs Teams in die neue Super-League-Saison. Bereits um 14.00 Uhr trafen die letzte Saison enttäuschenden Young Boys mit Sion auf eine der positiven Überraschungen.
  • Den Abschluss der 1. Runde machen um 16.30 Uhr Lugano gegen den Aufsteiger Vaduz sowie der letztjährige Zweite St. Gallen gegen den FC Zürich mit seinem prominenten neuen Trainer Marcel Koller.
  • St.Gallen geht als klarer Favorit in die Partie. Vor drei Tagen konnten die Ostschweizer in der Europa-League-Qualifikation überraschend gegen Benfica Lissabon gewinnen.
  • Die Zürcher möchten einiges besser machen als noch in der letzten Spielzeit. Nach einem entäuschenden Jahr musste sich der FCZ mit dem drittletzten Platz zufriedengeben. (riz/sda)

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