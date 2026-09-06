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Super League: Basel gegen Lugano und Sion gegen Thun live im Ticker

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Aus dem Nichts Basel mit einer grossen Chance: Celar trifft den Pfosten + Sion gleicht aus

06.09.2026, 15:3006.09.2026, 16:58
  • Der FC Lugano strebt am Sonntag den sechsten Sieg im sechsten Super-League-Spiel der Saison an. Die Tessiner spielen ab 16.30 Uhr in Basel. Besonders wird die Partie für Albian Ajeti, der erst in dieser Woche vom FC Basel aus nach Lugano wechselte.
  • Gleichzeitig steht auch der Schweizer Meister Thun im Einsatz. Er trifft auswärts auf den FC Sion, der Mitte der Woche auswärts den FC Basel geschlagen hat.
  • Bereits um 14.00 Uhr stehen sich Servette und der FC St. Gallen gegenüber. Alle Partien können im Liveticker von watson mitverfolgt werden. (riz/sda)

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