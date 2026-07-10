sonnig32°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Wimbledon: Jannik Sinner gegen Novak Djokovic live im Stream und Ticker

Liveticker

Zverev beendet das Fery-Märchen und steht im Wimbledon-Final + Djokovic fordert Sinner

10.07.2026, 17:1210.07.2026, 17:21
Inhaltsverzeichnis
Sinner – Djokovic (Liveticker)
Zverev lässt Fery keine Chance

Sinner – Djokovic (Liveticker)

Zverev lässt Fery keine Chance

Der erste Wimbledon-Finalist der Männer steht fest. Alexander Zverev wird seiner Favoritenrolle gegen Arthur Féry gerecht und gewinnt den Halbfinal in drei Sätzen.

Alexander Zverev setzt sich in drei Sätzen souverän gegen den Überraschungs-Halbfinalisten Arthur Féry durch. Der Lokalmatador und erste Wildcard-Spieler im Halbfinal in Wimbledon seit Goran Ivanisevic 2001 unterlag dem Deutschen 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

epa13102924 Alexander Zverev of Germany celebrates winning his Men&#039;s Singles semifinal match against Arthur Fery of Britain at the Wimbledon Championships in London, Britain, 10 July 2026. EPA/NE ...
Zverev gewinnt in drei Sätzen.Bild: keystone

Während sich im zweiten und dritten Satz die Klassenunterschiede zwischen der Nummer 3 und der Nummer 114 der Welt klar bemerkbar machten, war im ersten Satz lange alles offen gewesen.

Nach einem Break zum 3:1 von Zverev - der am French Open in diesem Jahr seinen ersten Grand-Slam-Titel feierte - gelang Féry das Rebreak. Schliesslich musste das Tiebreak entscheiden, in dem Zverev dann klar die Oberhand behielt und sich gleich mit 7:0 durchsetzte.

Arthur Fery of Britain waves to the crowd as he walks off Centre Court after loosing to Alexander Zverev of Germany in their men&#039;s singles semifinal match at the Wimbledon Tennis Championships in ...
Arthur Fery zeigte ein beeindruckendes Turnier.Bild: keystone

Nach knapp zweieinhalb Stunden war Férys Ausscheiden dann besiegelt. Zverev verwandelte gleich seinen ersten Matchball. Im Final wartet entweder Jannik Sinner oder Novak Djokovic. (riz/sda)

«Sind wir etwa Tiere im Zoo?»: Tennis-Stars wehren sich gegen Kameras in Garderobe
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder aus Wimbledon 2026
1 / 20
Die besten Bilder aus Wimbledon 2026

Linda Noskova stürmt in den Halbfinal.
quelle: keystone / neil hall
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ihr singt uns eure Lieblings-Producer-Tags vor
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wird Argentinien bevorzugt? FIFA-Schiriboss Collina hat eine klare Antwort
Der Sieg Argentiniens im WM-Achtelfinal gegen Ägypten hat grosse Diskussionen ausgelöst. FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina reagiert deutlich.
Spätestens seit dem dramatischen Achtelfinal zwischen Argentinien und Ägypten gibt es hitzig geführte Diskussionen rund um die WM-Schiedsrichter.
Zur Story