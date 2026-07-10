Liveticker

Zverev beendet das Fery-Märchen und steht im Wimbledon-Final + Djokovic fordert Sinner

Mehr «Sport»

Sinner – Djokovic (Liveticker)

Zverev lässt Fery keine Chance

Der erste Wimbledon-Finalist der Männer steht fest. Alexander Zverev wird seiner Favoritenrolle gegen Arthur Féry gerecht und gewinnt den Halbfinal in drei Sätzen.

Alexander Zverev setzt sich in drei Sätzen souverän gegen den Überraschungs-Halbfinalisten Arthur Féry durch. Der Lokalmatador und erste Wildcard-Spieler im Halbfinal in Wimbledon seit Goran Ivanisevic 2001 unterlag dem Deutschen 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

Zverev gewinnt in drei Sätzen. Bild: keystone

Während sich im zweiten und dritten Satz die Klassenunterschiede zwischen der Nummer 3 und der Nummer 114 der Welt klar bemerkbar machten, war im ersten Satz lange alles offen gewesen.

Nach einem Break zum 3:1 von Zverev - der am French Open in diesem Jahr seinen ersten Grand-Slam-Titel feierte - gelang Féry das Rebreak. Schliesslich musste das Tiebreak entscheiden, in dem Zverev dann klar die Oberhand behielt und sich gleich mit 7:0 durchsetzte.

Arthur Fery zeigte ein beeindruckendes Turnier. Bild: keystone

Nach knapp zweieinhalb Stunden war Férys Ausscheiden dann besiegelt. Zverev verwandelte gleich seinen ersten Matchball. Im Final wartet entweder Jannik Sinner oder Novak Djokovic. (riz/sda)