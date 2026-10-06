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Schweiz – Nordmazedonien live: Nations League in Ticker und Stream

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Mit fünf Neuen – bleibt die Schweizer Nati auch im 4. Spiel der Nations League makellos?

06.10.2026, 20:4006.10.2026, 20:40
Nach dem Kreuzbandriss zurück im Scheinwerferlicht: Amdouni führt die Nati Richtung Liga A
Nach dem Kreuzbandriss zurück im Scheinwerferlicht: Amdouni führt die Nati Richtung Liga A

Gelingt der Schweizer Nati bereits im vierten von sechs Nations-League-Spielen der Wiederaufstieg in Liga A? Dafür muss das Team von Trainer Murat Yakin einerseits wie schon vor anderthalb Wochen in Skopje gegen Nordmazedonien gewinnen. Dieses Mal findet die Partie in Luzern statt. Andererseits darf es im Parallelspiel der Gruppe 1 zwischen Schottland und Slowenien wie schon im Hinspiel keinen Sieger geben.

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Nach den 3:0-Siegen in Nordmazedonien und Schottland sowie dem 2:1-Heimerfolg gegen Slowenien strebt die Schweiz nun den vierten Sieg in Folge an. Nachdem Yakin dreimal in Folge auf eine kaum veränderte Startformation gesetzt hatte – nach dem ersten Spiel wurde Fabian Rieder durch Michel Aebischer ersetzt –, nimmt er für das Rückspiel gegen die Nordmazedonier einige Änderungen vor.

So steht Yvon Mvogo anstelle von Gregor Kobel im Tor. Ausserdem beginnt als Rechtsverteidiger dieses Mal in Sascha Britschgi ein weiterer Neuling für Zachary Athekame und kommt Vincent Sierro im zentralen Mittelfeld neben Remo Freuler zum Einsatz. Britschgis Teamkollege in Parma ersetzt Ardon Jashari. Das Trio hinter Stürmer Zeki Amdouni besteht neben Dan Ndoye dieses Mal aus Djibril Sow und Fabian Rieder. Aebischer und Johan Manzambi sitzen vorerst auf der Ersatzbank.

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Bild: x.com/nati_sfv_asf

Das Spiel kannst du hier ab 20.45 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen.

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