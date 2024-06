EM 2024 live: Spanien – Georgien – der Achtelfinal in Ticker und TV

Liveticker

Die Rollen sind klar verteilt – kann Georgien den brillanten Spaniern doch Mühe bereiten?

Nur ein Team gewann an dieser Europameisterschaft in Deutschland alle seine Vorrundenspiele: Spanien. Nur ein Teilnehmer blieb in allen drei Partien ohne Gegentor: Spanien. Und nur ein Team überzeugte bisher restlos, offenbarte eigentlich keine Schwächen und gilt deshalb nun als Anwärter Nummer 1 auf den Titel: Es ist, natürlich, Spanien.

Die Iberer bezwangen Kroatien souverän 3:0 und liessen auch Italien trotz des knappen Ergebnisses von 1:0 keine Chance. Schon nach zwei Runden stand das Team von Luis de la Fuente als Gruppensieger fest – doch auch die B-Elf gewann gegen Albanien. Nun bekommt es eine ausgeruhte Startelf mit der bisher grössten Überraschung des Turniers zu tun: Georgien.

Der EM-Debütant trat als krasser Aussenseiter an und überraschte mit erfrischenden und mutigen Auftritten. Gegen ein Portugal, das in der Startformation viel rotiert hatte, gewann Georgien 2:0 und feierte damit nicht nur den ersten Sieg an einem grossen Turnier, sondern qualifizierte sich damit auch als Gruppendritter für die Achtelfinals. Das dürfte aber das höchste der Gefühle sein – oder schafft das Team von Willy Sagnol noch eine Überraschung?

Das erfährst du hier ab 21 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.