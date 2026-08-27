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FC Lugano in Conference League? Rückspiel gegen Maccabi Tel Aviv live

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Lugano verteidigt seinen Vorsprung weiter und ist Stand jetzt in der Conference League

27.08.2026, 17:1727.08.2026, 18:52

Am Donnerstagabend stehen vier Schweizer Klubs in den Europacup-Playoffs im Einsatz. Lugano nimmt das Auswärtsspiel gegen Maccabi Tel-Aviv (18 Uhr) mit einem Ein-Tore-Vorsprung in Angriff, die Tessiner haben zuhause mit 2:1 gewonnen.

St. Gallen muss ab 20 Uhr zuhause gegen Nordsjaelland einen 0:1-Rückstand aufholen. Zeitgleich steht Sion nach einem 2:4 im Hinspiel gegen Ajax Amsterdam vor einer Herkules-Aufgabe. Für alle drei Klubs geht es um die Qualifikation für die Ligaphase der Conference League.

Thun tritt zuhause (20 Uhr) eine Stufe höher gegen Lech Posen an. Nach der 0:7-Klatsche aus dem Hinspiel werden die Berner Oberländer im Kampf um die Europa League aber wohl nicht mehr mitreden. In der Conference League steht der Schweizer Meister bereits. (ram/sda)

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