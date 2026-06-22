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Es drohen schwere Gewitter: Das Frankreich-Spiel könnte verspätet angepfiffen werden
- Auf Frankreich wartet nach dem überzeugenden Auftakt gegen Senegal (3:1) eine Pflichtaufgabe. Der überzeugend gestartete Weltmeister von 2018 spielt in Philadelphia gegen den Irak (23.00 Uhr). Norwegen, das sich bei normalem Verlauf im letzten Spiel mit Frankreich um den Gruppensieg duellieren wird, ist im Anschluss in East Rutherford gegen Senegal (Montag, 2.00 Uhr) gefordert.
- Allerdings ist unklar, ob die Partie pünktlich angepfiffen werden kann. Rund um Philadelphia hat es starke Regenfälle gegeben und auch Donnerschläge sind immer wieder zu hören. Sollte es in der Nähe von einem Stadion zu einem Blitzeinschlag kommen, muss jede Aktivität im Freien um 30 Minuten unterbrochen werden. Mehr dazu liest du hier.
- Bereits um 19 Uhr trifft Österreich in Arlington, Texas, auf Titelverteidiger Argentinien. Die Südamerikaner gewannen das Auftaktspiel mit 3:0 gegen Algerien. Auch für Österreich wäre ein weiterer Zähler nach dem 3:1 gegen Jordanien wohl schon gleichbedeutend mit dem Vorstoss in die K.o.-Phase. (riz/sda)