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WM 2026: Argentinien besiegt Österreich dank Lionel Messi

epa13057106 Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Argentina against Austria, in Dallas, USA, 22 June 2026. EPA/JEFFREY MCWHOR ...
Lionel Messi entscheidet die Partie gegen Österreich im Alleingang.Bild: keystone

Rekordmann Messi mit dem Doppelpack: Titelverteidiger Argentinien schlägt Österreich

Argentinien steht nach einem 2:0-Sieg gegen Österreich und einer erneuten Messi-Show vorzeitig in der K.o.-Phase. Das Team von Ralf Rangnick belohnt sich für den starken Auftritt gegen den Weltmeister von 2022 derweil nicht.
22.06.2026, 17:3022.06.2026, 21:30

Es war eine überraschend ausgeglichene Partie, die in Dallas zwischen Argentinien und Österreich - beide Teams hatten ihr jeweils erstes WM-Spiel gewonnen - stattfand. Sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Halbzeit fand Österreich gegen den klaren Favoriten gut in die Partie. Dennoch musste sich die Mannschaft von Ralf Rangnick 0:2 geschlagen geben.

Für den Unterschied im Spiel sorgte einmal mehr Lionel Messi, der mit seinen beiden Toren die drei Punkte und den vorzeitigen Vorstoss in die K.o.-Phase klarmachte. Nachdem Argentiniens Captain in den ersten 20 Minuten noch einen Penalty verschoss und eine Topchance vergab, war Österreichs Goalie Alexander Schlager in der 38. Minute machtlos.

Lionel Messi bricht den WM-Rekord.Video: SRF

Österreich verpasste es anschliessend, trotz einer starken Leistung, für ein Tor zu sorgen. Es fehlten die Abschlüsse. In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit machte Messi mit dem 2:0 dann endgültig den Deckel drauf.

Und: Mit seinem 17. und 18. WM-Tor überholte er den bisherigen WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose. Im Auftaktspiel von Argentinien gegen Algerien hatte Messi den Rekord des Deutschen dank seines Hattricks egalisiert.

Messi verschiesst den Elfmeter.Video: SRF

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Österreich am Sonntag um 04.00 Uhr auf Algerien, während Argentinien zeitgleich gegen Jordanien antritt.

Argentinien - Österreich 2:0 (1:0)
Arlington. - 70'649 Zuschauer. - SR Omar.
Tore: 38. Messi (Medina) 1:0. 95. Messi 2:0.
Argentinien: Emiliano Martínez; Molina, Romero (57. Otamendi), Lisandro Martínez, Medina (82. Tagliafico); De Paul (82. Paredes), Mac Allister, Fernández, Almada (64. Alvarez); Messi, Lautaro Martínez (65. González).
Österreich: Alexander Schlager; Posch (68. Prass), Danso, Alaba (67. Friedl), Laimer; Seiwald, Xaver Schlager; Schmid (78. Wimmer), Wanner (68. Arnautović), Sabitzer; Gregoritsch (85. Chukwuemeka).
Bemerkungen: 9. Messi verschiesst Penalty.
Verwarnungen: 40. Posch. 76. Medina. 76. Laimer. 92. Paredes. (riz/sda)

Lionel Messi bricht mit 17. Tor den Rekord – das sind die besten WM-Torschützen
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34 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Füdlifingerfritz
22.06.2026 21:02registriert März 2018
Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte: Die GOAT-Frage ist geklärt. Der eine ist ein Handicap, der andere der wichtigste Mann für sein Team.
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Natürlich
22.06.2026 21:02registriert März 2016
Messi einfach Goat
Was der mit dem Ball immer macht, unfassbar
Zuckerpässe, Dribblings, Tore und das mit knapp 40.

Ich war lange immer Ronaldo Fan

Mittlerweile (auch dank meinem 8 jährigen Sohn) hat sich das Blatt gewendet.
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Schnitzgae
22.06.2026 19:49registriert November 2023
Scheinbar sind die gelben Karten für Argentinien ausgegangen.
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