Liveticker

Abstiegskampf schon im August: GC muss bei Vaduz ran – Lugano siegt in Sion

Mehr «Sport»

Vaduz – GC

St.Gallen – Thun

Sion – Lugano 1:2

Der FC Lugano bleibt auch nach dem vierten Spiel in der laufenden Super-League-Saison ohne Punktverlust. Joker Beckham Castro trifft in Sion zum glückhaften 2:1-Sieg.

Die Entscheidung: Raccioppis Flop zum 2:1 für Lugano. Video: SRF

Seit Mitte Oktober und 16 Spielen hatte der FC Sion daheim in der Meisterschaft nicht mehr verloren. Dass diese eindrückliche Serie am Sonntagnachmittag ein Ende nahm, war nicht zwingend, sondern aus Walliser Sicht ärgerlich. Die Sittener zeigten eine starke Partie und waren nach dem frühen Gegentor die bessere, spielbestimmende Mannschaft. Serientorschütze Winsley Boteli glich in der 55. Minute nach einer herrlichen Ballstafette im gegnerischen Sechzehner verdient aus. Der Schweizer U21-Nationalspieler steht in dieser Saison – alle Wettbewerbe mitgezählt – bereits bei zehn Toren.

Der FC Lugano benötigte einiges Glück, um die bestenfalls solide Leistung im Tourbillon in drei Punkte umzumünzen. Sions Keeper Anthony Racioppi leistete sich in der 79. Minute einen fatalen Fehlgriff und lenkte den harmlosen Schuss des vier Minuten zuvor eingewechselten Beckham Castro ins eigene Tor. Damit war er zum zweiten Mal geschlagen. Den ersten Treffer Luganos hatte der junge Honduraner Dereck Moncada nach gut zwei Minuten per Kopf erzielt.

Sion – Lugano 1:2 (0:1)

8000 Zuschauer. - SR Wolfensberger.

Tore: 3. Moncada (Grgic) 0:1. 55. Boteli (Baltazar Costa) 1:1. 79. Castro (Kendouci) 1:2.

Sion: Racioppi; Lavanchy, Sow, Kronig, Marquinhos Cipriano; Kabacalman; Berdayes (77. Kololli), Sylla (68. Lukembila), Baltazar Costa, Rrudhani (69. Nivokazi); Boteli (77. Chipperfield).

Lugano: Von Ballmoos; Bichsel, Papadopoulos, Mai (78. Kelvin); Grgic; Zanotti (75. Karimov), Kendouci, Daniel Dos Santos (46. Bislimi), Cimignani; Moncada (46. Steffen), Pihlström (75. Castro).

Bemerkungen: Verwarnungen: 28. Zanotti, 87. Bislimi, 91. Karimov. (ram/sda)