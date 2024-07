Super League live: YB gegen FC Sion – das Spiel im Liveticker

Liveticker

Meister empfängt Aufsteiger – wie schlägt sich Sion bei seiner Rückkehr nach Bern?

An das letzte Duell mit YB hat der FC Sion positive Erinnerungen. Im Cup-Viertelfinal der letzten Saison bezwangen die Walliser die Berner 2:1, bevor Lugano im Halbfinal dann die Endstation bedeutete. Das Spiel gegen YB fand aber im Tourbillon statt – heute muss der FC Sion in die Hauptstadt reisen. Und dort gewann er seit 29 Spielen nicht mehr: Genauer gesagt seit dem Cupfinal der Saison 2008/09.

Es ist also ein schwieriger Start in die Saison nach dem direkten Wiederaufstieg in die Super League. Nur schon, einen Punkt zu entführen, wäre ein Erfolg für das Team von Didier Tholot. Für den Meister wäre hingegen alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung – wobei sich das Team, das in der Sommerpause nur wenige Veränderungen erfahren hat, möglicherweise dennoch erstmal finden muss. Denn das Heimspiel gegen die Sittener ist das erste Pflichtspiel unter Trainer Patrick Rahmen.

Der Ex-Winterthur- und -Basel-Coach übernahm nach der letzten Saison von Interimstrainer Joël Magnin. Er soll YB nach einer trotz Meisterschaft eher schwachen Saison wieder zum Liga-Dominator machen.

Wie sich der Meister und der Aufsteiger im ersten Spiel der Saison schlagen, erfährst du hier im Liveticker ab 14.15 Uhr.