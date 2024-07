Ein schlechter Start für den FC Basel: Marwin Hitz muss gegen Lausanne-Sport dreimal hinter sich greifen. Bild: keystone

Barry-Doppelpack reicht dem FCB in Lausanne nicht zu einem Punkt – Servette schlägt Luzern

Lausanne – Basel 3:2

Lausanne-Sport bleibt ein unangenehmer Gegner für den FC Basel. Nachdem die Basler in der Vorsaison aus vier Begegnungen nur einen Punkt mitnehmen konnten, unterlagen sie dem Angstgegner zum Auftakt der neuen Super-League-Spielzeit erneut.

Okou trifft schon in der 2. Minute. Video: SRF

«Mich nervt am meisten, dass wir dort weitermachen, wo wir in der letzten Saison aufgehört haben. Das ist für den FCB viel zu wenig.» Dominik Schmid

Nach einem katastrophalen Start mit Gegentoren in der 2. und 22. Minute verkürzte der FCB durch Thierno Barry kurz vor der Pause, stellte sich defensiv kurz darauf aber katastrophal an. Basel-Schreck Kaly Sène erzielte in seinem achten Spiel gegen seinen Ex-Verein sein fünftes Tor. In der zweiten Halbzeit passierte lange nichts, der Anschlusstreffer kam zu spät. Nach Barrys Penaltytor in der 87. Minute kamen die Basler nicht mehr zum Ausgleich.

Barry verkürzt, dann verteidigt Basel katastrophal. Video: SRF

«Wir wollten direkt dominant sein, Druck machen und nicht abzuwarten, was Lausanne macht. Dann kassieren wir in der zweiten Minute das Gegentor. In der Folge hatten wir zu einfache Ballverluste, haben es ihnen im Umschaltspiel zu einfach gemacht. Wir sind immer noch zu wenig aktiv und überlegen zu viel. Da haben wir heute die Rechnung bezahlt.» FCB-Coach Fabio Celestini

Lausanne-Sport - Basel 3:2 (3:1)

6850 Zuschauer. SR Kanagasingam.

Tore: 2. Okou (Sène) 1:0. 22. Diabaté (Bernede) 2:0. 43. Barry 2:1. 44. Sène (Diabaté) 3:1. 87. Barry (Penalty) 3:2.

Lausanne-Sport: Letica; Giger (59. Abdallah), Mouanga, Dussenne, Poaty (85. Polster); Custodio, Bernede; Okou (73. Ajdini), Sanches (73. Roche), Diabaté; Sène (85. Szalai).

Basel: Hitz; Barisic, Adjetey, Comas (46. Vouilloz); Kade (75. Fink), Avdullahu, Frei (83. Leroy), Schmid; Beney (46. Rüegg), Barry, Kololli (65. Ajeti).

Verwarnungen: 17. Beney, 34. Comas, 35. Kade, 49. Bernede, 51. Sanches, 57. Mouanga, 63. Barisic, 86. Abdallah.

Luzern – Servette 1:2

In Luzern beim 2:1-Sieg von Servette sorgten Dereck Kutesa und Steve Rouiller bis in die 58. Minute für die 2:0-Führung der Genfer. Der Luzerner Anschlusstreffer fiel in der Nachspielzeit durch Lars Villiger und damit zu spät.

Luzern - Servette 1:2 (0:1)

10'254 Zuschauer. SR Horisberger.

Tore: 4. Kutesa 0:1. 58. Rouiller 0:2. 92. Villiger (Ciganiks) 1:2.

Luzern: Loretz; Ottiger, Jaquez, Löfgren, Leny Meyer (46. Kadák); Stankovic (46. Winkler); Dorn, Beloko (71. Owusu), Ciganiks; Klidje (65. Villiger), Karweina (65. Toggenburger).

Servette: Mall; Tsunemoto, Rouiller, Baron, Mazikou (88. Severin); Ondoua (73. Douline), Cognat; Stevanovic, Antunes (88. von Moos), Kutesa (73. Magnin); Crivelli (65. Guillemenot).

Verwarnungen: 36. Ciganiks, 37. Leny Meyer, 62. Beloko, 70. Ondoua, 83. Baron. (nih/sda)

