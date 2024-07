Der Matchwinner jubelt über sein Siegtor: Sions Ilyas Chouaref traf in Überzahl zum 2:1 gegen YB. Bild: keystone

Siegtor in Überzahl – Sion überrascht bei Rückkehr in die Super League mit Sieg gegen YB

Dem FC Sion gelingt im ersten Match nach der Rückkehr in die Super League Historisches. Zum ersten Mal seit 1996 gewinnen die Walliser ein Ligaspiel beim Meister YB.

Ilyas Chouaref traf nach einem Konter und aus spitzem Winkel in der 66. Minute zum siegbringenden 2:1. Der 23-jährige Franzose, mit seinen Dribblings und Beschleunigungen stets gefährlich, bescherte dem FC Sion den perfekten Einstand in die neue Saison nach dem einjährigen Intermezzo in der Challenge League. Zum ersten Mal, seit die höchste Liga Super League heisst, siegten die Sittener auswärts gegen YB. Seit dem letzten Erfolg in der Meisterschaft in Bern im August 1996 hatte es in 42 Ligaspielen 36 Niederlagen abgesetzt.

Der Siegtreffer von Ilyas Chouaref. Video: SRF

Der angesichts der statistischen Werte als Exploit zu bezeichnende Erfolg des FC Sion war nicht gestohlen. Die Mannschaft von Didier Tholot zog ihr Spiel durch und suchte unter Druck immer eine spielerische Lösung, auch nach dem frühen 0:1 durch den Treffer von Silvère Ganvoula (16.). Dem von Vaduz gekommenen Dejan Djokic gelang noch vor der Pause der Ausgleich – im Nachschuss nach einer nicht idealen Abwehr von Goalie David von Ballmoos.

«Seit Anfang letzter Saison war konstant Ruhe im Verein und das hilft natürlich.» Sion-Verteidiger Nias Hefti

YB war beim Debüt von Patrick Rahmen auf der Trainerbank dominant und stand nach der Pause dem 2:1 zunächst deutlich näher. Filip Ugrinic traf in der 56. Minute mit einem Freistoss nur den Pfosten. Aber die Berner spielten etwas naiv. Sie liessen sich zweimal von Kontern überraschen, das erste Mal in der 60. Minute, als Jaouen Hadjam den raschen Angriff der Sittener auf Kosten einer zweiten Gelben Karte unterbinden musste, und dann sechs Minuten später als Chouaref nicht zu stoppen war.

Die spielentscheidende Szene: Hadjam fliegt vom Platz. Video: SRF

Auch wenn die letzte Heimniederlage in der Meisterschaft gegen Sion lange zurückliegt, kann YB nicht behaupten von den Wallisern überrascht worden zu sein. Erst im Februar war der Meister im Cup-Viertelfinal auswärts an den seither personell kaum veränderten Sittenern gescheitert. Nach dem 1:2 fiel dem Favoriten bei allen erkennbaren Bemühungen erstaunlich wenig Kreatives ein, um noch wenigstens zu einem Punkt zu kommen.

«Wir haben eine dumme rote Karte bekommen, in einer Phase, in der wir selbst Druck gemacht haben. Zu zehnt ist es schwierig, und so gehen wir dann als Verlierer vom Platz.» YB-Verteidiger Lewin Blum

Die Berner Pleite zum Saisonauftakt ist noch kein Beinbruch, aber erhöht den Druck vor den anstehenden Aufgaben: am Mittwoch gegen Servette und am Sonntag gegen St. Gallen spielt YB auswärts.

Young Boys - Sion 1:2 (1:1)

28'366 Zuschauer. SR Dudic.

Tore: 16. Ganvoula (Monteiro) 1:0. 39. Djokic 1:1. 66. Chouaref (Berdayes) 1:2.

Young Boys: von Ballmoos; Blum (91. Rrudhani), Lauper, Husic, Hadjam; Monteiro (72. Males), Ugrinic, Chaiwa (72. Lakomy), Imeri (46. Itten); Elia, Ganvoula (68. Persson).

Sion: Fayulu; Lavanchy, Schmied (82. Sow), Diouf, Hefti; Berdayes, Kabacalman (68. Bua), Baltazar Costa, Bouchlarhem (87. Kronig); Djokic (68. Sorgic), Chouaref (82. Souza).

Bemerkungen: 59. Gelb-Rote Karte gegen Hadjam.

Verwarnungen: 23. Hadjam, 31. Lavanchy, 32. Husic, 34. Bouchlarhem, 92. Ugrinic, 94. Fayulu, 96. Sorgic. (nih/sda)