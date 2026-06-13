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Brasilien gegen Marokko – die WM 2026 live in Ticker und TV

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Rekordweltmeister Brasilien startet gegen ungemütliche Marokkaner

13.06.2026, 23:2213.06.2026, 23:22

Rekordweltmeister Brasilien startet ohne den verletzten Neymar in die Fussball-WM 2026. Gegner ist in der Nacht auf Sonntag (0 Uhr, Schweizer Zeit) Marokko. Das Team um PSG-Star Achraf Hakimi und Spielmacher Brahim Diaz von Real Madrid war bei der letzten Weltmeisterschaft als Halbfinalist die grosse Überraschung. Am Afrika-Cup im eigenen Land triumphierte es Anfang dieses Jahres – nach einigen Nebengeräuschen und Monate nach Abpfiff des Finals gegen Senegal.

Können die Marokkaner nun Brasilien ärgern? Hier findest du es im Liveticker und im Stream vom SRF heraus.

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