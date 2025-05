Super League live: FC Zürich gegen den FC Winterthur im Ticker

Der formstarke FC Winterthur kann im Abstiegskampf der Super League am Dienstag gegenüber den härtesten Konkurrenten vorlegen. Der erstmals seit den ersten Saisonwochen nicht als Letzter oder Vorletzter klassierte Klub trifft um 20.30 Uhr auswärts auf den FC Zürich. Die seit dem letzten Wochenende hinter dem FCW klassierten Grasshoppers und Yverdon spielen am Mittwoch gegeneinander.

Doppelpack gegen Dänemark und jetzt gegen Geburtsland USA – Tyler Moy erlebt besondere WM

Am heutigen Montagnachmittag spielt Tyler Moy an der WM erstmals mit der Schweiz gegen sein Geburtsland USA. Vor diesem «super speziellen» Duell ist der Stürmer der Rapperswil-Jona Lakers nach seinen zwei Toren gegen Dänemark im Hoch.

Selten sieht man Tyler Moy derart unbeschwert lachen, im Scheinwerferlicht der Arena in Herning gleissen die Kronen in seinen Zähnen. Ebenso glänzend war sein Auftritt am Samstagabend im zweiten WM-Spiel mit zwei Toren und einem Assist beim 5:2-Sieg gegen Dänemark. Der amerikanisch-schweizerische Doppelbürger erntet den Lohn für Hartnäckigkeit und kluge Planung.