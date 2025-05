Der Ligaerhalt ist zum Greifen nah: Feuerwehrmann Forte wird seinem Namen gerecht

Der zweite Konkurrent im Abstiegskampf befindet sich ebenso wenig in herausragender Form, keines der letzten sieben Spiele gewann Yverdon. Neben der besten Ausgangslage spricht also auch die Form für den FC Winterthur.

Dass die Laune rund um die Schützenwiese aktuell hervorragend ist, liegt auf der Hand. Vor dem nächsten Spiel ist aber auch für Forte klar, dass es weiterhin viel Fokus braucht. «Aktuell braucht man fast keinen Schlaf, da man in der momentanen Lage so auf Adrenalin ist», erzählt der Cheftrainer auf der Vereinsseite des FCW.

«Wir arbeiten hart auf ein Ziel hin und ziehen alle am selben Strang», schwärmte Matteo Di Giusto nach dem überragenden Auftritt gegen St.Gallen. Trotz eines frühen Rückstands konnte der FCW das Ruder herumreissen und gegen die Ostschweizer einen weiteren Vollerfolg feiern. Fast noch mehr zu bewundern ist, dass die Jungs von Uli Forte in den letzten fünf Einsätzen nur noch ein Gegentor zuliessen, zuvor hatte der Aufsteiger aus dem Jahr 2022 im Schnitt knapp über zwei Tore pro Partie kassiert.

Nun drei Runden vor Schluss scheint das Unmögliche möglich und wenn alles nach Plan läuft, sichert sich Winterthur schon am Wochenende den Ligaerhalt. Mit zwei Siegen gegen Zürich (heute Dienstag, 20.30 Uhr) und Yverdon (Sonntag, 18 Uhr) und einem Punktverlust von GC wäre eine weitere Saison in der Super League vor dem letzten Spieltag sicher.

«Ich weiss gar nicht, wann wir zuletzt nicht die rote Laterne hatten. Es ist schon lange her», sagte ein glücklicher Uli Forte nach dem deutlichen Sieg gegen St.Gallen und dem Sprung auf Platz zehn in der Tabelle. Unter Forte, welcher an Heiligabend als neuer FCW-Trainer präsentiert wurde, hat Winti das Tabellenende nie verlassen. Mitte Dezember landete Winterthur auf dem letzten Platz und hatte Ende März einen Rückstand von sieben Punkten auf den Barrageplatz und sogar deren zwölf auf einen Platz, der direkt zum Ligaerhalt reicht. Nicht mehr viele Experten trauten den Winterthurern den Turnaround noch zu und wahrscheinlich rechneten auch schon einige Fans der Bierkurve mit der Challenge League in der nächsten Spielzeit.

