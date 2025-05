Der Schweizer Nati läuft es in Herning bislang rund. Bild: keystone

Das Bullshit-Bingo zur Hockey-WM macht fast so viel Spass wie Schweizer Tore

Die Schweizer Hockey-Nati ist sehr gut in die Hockey-WM gestartet und hat auch die USA souverän bezwungen. Aber unser Bullshit-Bingo macht fast noch mehr Spass als Schweizer Siege und Tore.

Ein grosses Eishockey-Fest, eine Schweizer Medaille oder vielleicht auch eine bittere Enttäuschung im Viertelfinal – genau so stellen wir uns eine Eishockey-WM vor. Während die Nati derweil im dänischen Herning und später vielleicht auch im schwedischen Stockholm gegen Kanada, Schweden und Co. um die Medaillen kämpft, gibt es auch noch jede Menge andere Dinge, die rund um die WM-Spiele auffallen.

Wir sind uns nämlich fast 100-prozentig sicher, dass wir die folgenden Phrasen und Vorkommnisse auf unserer Bullshit-Bingo-Karte bei der Eishockey-WM-Ausgabe 2025 zu hören und zu sehen bekommen werden. Spielst du mit?

Und so sieht das aus!

Keine Angst, lieber Mobile-User: Das Bullshit-Bingo wird unten in Quadranten unterteilt, damit du es bequem lesen kannst. Oder du klickst aufs Bild, um zu zoomen.

Bild: watson

Oben links

Bild: watson

Oben rechts

Bild: watson

Unten links

Bild: watson

Unten rechts

Bild: watson

Die Eishockey-WM in Herning und Stockholm hat am vergangenen Freitag begonnen. Die Schweiz verlor zum Auftakt gegen Tschechien mit 4:5 nach Verlängerung, schlug dann am Tag darauf am Samstag Dänemark mit 5:2. Gegen die USA zeigte die Nati ihre bislang stärkste Leistung und gewann souverän mit 3:0. Die Gruppenphase dauert noch bis Dienstag, dem 20. Mai. Ab Donnerstag, dem 22. Mai, startet die K.-o.-Phase mit den Viertelfinals. Die Medaillen werden am Sonntag, dem 25. Mai, mit dem kleinen und grossen Final in Stockholm verteilt.

