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Fribourg empfängt Bern zum Zähringer Derby + Bleiben die Lions ungeschlagen?
- Erstmals in dieser National-League-Saison findet das Zähringer Derby statt. Meister Fribourg-Gottéron empfängt den Rivalen aus der Bundeshauptstadt Bern. In der letzten Spielzeit konnte der SCB nur ein Spiel gegen Gottéron gewinnen.
- Auch das siebte Spiel der Saison möchten die ZSC Lions gewinnen. Die Zürcher sind bisher ohne Punktverlust und empfangen heute Abend den EHC Biel. Die Seeländer konnten nur eines der letzten vier Spiele gewinnen.
- Die weiteren Partien der heutigen Vollrunde sind: Ajoie gegen Lausanne, Ambri gegen Davos, Servette gegen Kloten, Rapperswil gegen Zug und SCL Tigers gegen Lugano.
- Alle Spiele können ab 19.45 Uhr live im Ticker mitverfolgt werden.
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf 3+ Adrenalin
Für alle, die den Kick suchen
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von 3+ Adrenalin findest du hier.