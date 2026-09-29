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National League: Fribourg gegen Bern und ZSC gegen Biel live im Ticker

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Fribourg empfängt Bern zum Zähringer Derby + Bleiben die Lions ungeschlagen?

29.09.2026, 18:45
  • Erstmals in dieser National-League-Saison findet das Zähringer Derby statt. Meister Fribourg-Gottéron empfängt den Rivalen aus der Bundeshauptstadt Bern. In der letzten Spielzeit konnte der SCB nur ein Spiel gegen Gottéron gewinnen.
  • Auch das siebte Spiel der Saison möchten die ZSC Lions gewinnen. Die Zürcher sind bisher ohne Punktverlust und empfangen heute Abend den EHC Biel. Die Seeländer konnten nur eines der letzten vier Spiele gewinnen.
  • Die weiteren Partien der heutigen Vollrunde sind: Ajoie gegen Lausanne, Ambri gegen Davos, Servette gegen Kloten, Rapperswil gegen Zug und SCL Tigers gegen Lugano.
  • Alle Spiele können ab 19.45 Uhr live im Ticker mitverfolgt werden.
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