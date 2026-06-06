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Der letzte Test vor der WM: Amdouni gegen Australien in der Startelf
- Die Schweiz bestreitet in San Diego das letzte Testspiel vor der WM. Gegen Australien setzt Nationaltrainer Murat Yakin im Sturmzentrum auf Zeki Amdouni.
- Amdouni erhält gegenüber Cedric Itten (15 Ligatore bei Fortuna Düsseldorf) den Vorzug, obwohl der Genfer den Grossteil der Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst hat. Beim Premier-League-Absteiger kam Amdouni erst in den letzten vier Ligaspielen zu Teileinsätzen.
- Nun kann sich der 25-Jährige als erster Ersatz für Breel Embolo empfehlen. Dieser stiess aufgrund von Problemen mit der ESTA-Reisebewilligung erst am Tag vor dem Spiel zum Nationalteam, weshalb ein Einsatz des nominellen Stammstürmers bereits im Vorfeld ausgeschlossen wurde.
- Zudem kehrt Murat Yakin voraussichtlich zur Viererkette zurück. Er setzt auf die Aussenverteidiger Silvan Widmer und Ricardo Rodriguez, während in der Innenverteidigung wie gewohnt Nico Elvedi und Manuel Akanji spielen. Denis Zakaria, der zuletzt als Teil der Dreierabwehr in der Startelf stand, nimmt zunächst auf der Ersatzbank Platz.
- Das Mittelfeld wird vom eingespielten Duo Remo Freuler und Granit Xhaka gebildet. Ausserdem haben es Johan Manzambi, Michel Aebischer und Dan Ndoye erneut in die Startaufstellung geschafft. Das Spiel gegen Australien wird um 21.00 Uhr angepfiffen. (riz/sda)