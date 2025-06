Klub-WM live: FC Bayern München gegen Auckland City FC in Ticker und TV

Liveticker

An der Klub-WM kollidieren Welten: Amateurverein trifft auf den grossen FC Bayern

Im zweiten Spiel der Klub-Weltmeisterschaft – das Eröffnungsspiel zwischen Inter Miami und Al-Ahly aus Ägypten endete mit einem torlosen Unentschieden – kommt es zu einem ganz besonderen Aufeinandertreffen. Denn mit dem Auckland City FC aus Neuseeland bekommt es der einzige Amateurverein im Teilnehmerfeld der 32 Klubs mit dem grossen FC Bayern München zu tun. Ein Traum für die Feierabendfussballer aus Ozeanien.

Natürlich geht der deutsche Rekordmeister als haushoher Favorit in die Partie, die einzige Frage ist, wie hoch der Sieg der Münchner ausfallen wird. Wie viele Tore Harry Kane, Thomas Müller und Co. in Cincinnati erzielen, verfolgst du hier ab 18 Uhr live im Ticker und im Stream.