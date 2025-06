Sergio Busquets, Jordi Alba, Lionel Messi und Luiz Suárez wollen zusammen an der Klub-WM für Furore sorgen. Bild: keystone

Cavani, Ramos und viele mehr: 13 (vergessene) Stars an der Klub-WM

In der Nacht auf Sonntag startet die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Das kritisch betrachtete Turnier hat aber einen grossen Vorteil, es kommt zum Wiedersehen mit einigen Stars vergangener Zeiten.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Oftmals verschwinden Fussballer, wenn sie die europäische Bühne verlassen, aus der Wahrnehmung vieler Fans und diese bekommen von ihnen nicht mehr viel mit. Nun treten viele der teils fast schon vergessenen Stars während der Klub-WM wieder auf eine grössere Bühne.

Lionel Messi

Die Liste startet gleich mit dem hochkarätigsten Spieler. Lionel Messi ist über den Fussball hinaus ein grosser Name und gilt für viele als bester Fussballer der Geschichte. Der Zauberfloh wurde achtmal zum Weltfussballer gekürt.

Lionel Messi wird Inter Miami an der Klub-WM anführen. Bild: keystone

Seit nun zwei Jahren spielt Messi in der US-amerikanischen MLS bei Inter Miami. Die Qualifikation für die Klub-WM sicherte sich Miami mit dem Sieg in der Regular Season der vergangenen Saison. In den Playoffs scheiterte das Team mit Lionel Messi daraufhin aber in der ersten Runde an Atlanta United.

Luis Suárez

Wie bereits in Barcelona spielen Luis Suárez und Messi auch bei Inter Miami im selben Team. Der Uruguayer wechselte im Januar 2024 zu den US-Amerikanern. Zuvor stand Suárez beim brasilianischen Erstligisten Gremio Porto Alegre unter Vertrag.

In der laufenden Saison konnte der Stürmer bereits fünf Tore erzielen und sechs weitere Treffer vorbereiten. Auch eine Spielzeit davor brillierte der 38-Jährige mit 30 Skorerpunkten in 30 Spielen.

Bereits bei Barcelona jubelten Suárez und Messi zusammen. Bild: EPA/EFE

Sergio Busquets

Ein weiterer langjähriger Spieler von Barcelona ist Sergio Busquets. Der Mittelfeldspieler lief 18 Jahre für die Katalanen auf und wechselte wie Messi im Sommer 2023 zu Inter Miami.

Der 35-jährige Spanier stand in der laufenden Saison in 15 von 16 Spielen auf dem Platz. In der Eastern Conference liegt Miami momentan auf dem dritten Platz.

Jordi Alba

Das ehemalige Barça-Quartett komplettiert Jordi Alba, welcher auch seit fast zwei Jahren für Miami aufläuft. Doch der Spanier droht die Klub-WM zu verpassen – Ende Mai zog sich Alba eine Verletzung am Oberschenkel zu und fällt voraussichtlich bis zum Beginn der K.-o.-Phase aus.

Sergio Busquets (links) und Jordi Alba standen schon viele Jahre zusammen auf dem Feld. Bild: keystone

Nach einigen Jahren bei Valencia folgte 2012 bei Alba der Transfer zu Barcelona, wo er elf Jahre lang für die Katalanen verteidigte.

Sergio Ramos

Neben den vielen Stars, welche für mehrere Jahre bei Barcelona unter Vertrag standen, ist auch eine absolute Real-Madrid-Legende dabei. Sergio Ramos steht seit diesem Jahr beim mexikanischen CF Monterrey unter Vertrag.

Allerdings hat der spanische Innenverteidiger seit fast zwei Monaten kein Spiel mehr bestritten, da er sich eine Beinverletzung zugezogen hat. Wie fit der Aggressiv-Leader wirklich sein wird, ist unklar. Im ersten Gruppenspiel trifft Monterrey gleich auf den europäischen Vertreter Inter Mailand.

Bei Monterrey ist Sergio Ramos der Kapitän. Bild: keystone

Edinson Cavani

Für 16 Jahre spielte Edinson Cavani in Europa bei Topteams wie Paris Saint-Germain, Manchester United oder Napoli, vor 2 Jahren wechselte der Uruguayer zurück nach Südamerika zu den Boca Juniors.

Der mittlerweile bereits 38-jährige Cavani kam in dieser Saison bisher zu 11 Einsätzen und erzielte dabei 2 Tore. Während seiner Zeit in Europa erzielte der Stürmer weit über 200 Tore für seine Vereine.

Sehen wir Edinson Cavani auch an der Klub-WM jubeln? Bild: keystone

Sergio Romero

Mit Sergio Romero steht bei den Boca Juniors ein weiterer bekannter, langjähriger Europa-Legionär im Kader. Der argentinische Torwart wechselte bereits 2022 nach Buenos Aires.

Allerdings kam der 96-fache Nationalspieler seit dem letzten Jahr zu keinem Einsatz mehr und erlitt im Januar eine Knieverletzung. Mittlerweile hat er das Training wieder aufgenommen, aber ob er an der Klub-WM zum Einsatz kommen wird, ist höchst fraglich.

Thiago Silva

Der Kapitän des brasilianischen Teams Fluminense ist auch in Europa sehr bekannt. Der 40-jährige Innenverteidiger Thiago Silva startete sein Abenteuer in Europa vor über 20 Jahren und stand unter anderem von 2012 bis 2020 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Nach einem vierjährigen Engagement bei Chelsea wechselte Silva im Mai 2024 zurück zu seinem Jugendklub.

In der laufenden Saison kam Silva zu sieben Ligaeinsätzen und war zweimal auf dem Platz, als Fluminense keinen Gegentreffer erhalten hatten. Der ehemalige Nationalspieler absolvierte in seiner Karriere 113 Spiele für Brasilien.

Thiago Silva wird Fluminense an der Klub-WM anführen. Bild: keystone

Alex Sandro

Noch immer im Einsatz bei der brasilianischen Nationalmannschaft ist Verteidiger Alex Sandro. Auch im letzten Aufgebot der Seleção war der 34-Jährige wieder vertreten. Mit Flamengo, nach elf Spieltagen Leader der brasilianischen Liga, wird Sandro nun ebenfalls an der Klub-WM zu sehen sein.

Auch beim Team aus Rio de Janeiro ist Sandro, welcher von 2015 bis 2024 für Juventus Turin verteidigte, Stammspieler und verpasste bisher in dieser Spielzeit nur aufgrund einer Oberschenkelverletzung zwei Spiele.

In den letzten Tagen war Alex Sandro bei der brasilianischen Nationalmannschaft im Einsatz. Bild: keystone

Danilo

Wie schon zu Zeiten bei Juventus Turin verteidigt neben Alex Sandro auch Danilo bei Flamengo. Der Innenverteidiger wechselte im vergangenen Winter von der alten Dame zurück nach Italien.

Neben Juventus stand Danilo in seiner Zeit in Europa noch für Porto, Real Madrid und Manchester City auf dem Platz. In der laufenden Saison kam der zweifache Champions-League-Sieger bisher nur zu vier Einsätzen in der brasilianischen Liga, welche erst Ende März startete.

Danilo bestritt in der Liga erst vier Spiele für Flamengo. Bild: keystone

Alex Telles

Bei einem weiteren brasilianischen Verein steht ebenfalls ein langjähriger Europa-Legionär unter Vertrag. Alex Telles verdient sein Geld mittlerweile bei Botafogo. Nach einem einjährigen Abstecher nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr spielt der ehemalige Verteidiger von Manchester United seit September wieder in seiner Heimat. Im vergangenen Jahr gewann Telles gleich noch die Copa Libertadores und die brasilianische Meisterschaft.

Der linke Aussenverteidiger kam in dieser Spielzeit zu zehn Einsätzen und zeichnete sich bereits zweimal als Torschütze aus. Telles' grösster Erfolg in Europa war, als er mit Sevilla in der Saison 2022/23 die Europa League gewinnen konnte.

Mit Sevilla gewann Alex Telles die Europa League. Bild: www.imago-images.de

Aleksandar Mitrovic

Natürlich gibt es auch beim saudi-arabischen Vertreter Al-Hilal einige Namen, welche den Fans aus Europa in Erinnerung geblieben sind. So beispielsweise der von Aleksandar Mitrovic.

Der Serbe schoss in 190 Einsätzen für Fulham über 100 Tore. Alleine in der Saison 2021/22, als Fulham noch in der zweithöchsten englischen Liga vertreten war, erzielte Mitrovic 43 Tore und schoss die Westlondoner quasi im Alleingang in die Premier League. Seit 2023 verdient Mitrovic sein Geld nun in Saudi-Arabien und erzielt weiterhin Tore am Fliessband. In 46 Pflichtspielen netzte er 42 Mal ein.

Aleksandar Mitrovic geht an der Klub-WM für Al-Hilal auf Torjagd. Bild: www.imago-images.de

Kalidou Koulibaly

In der Innenverteidigung spielt bei Al-Hilal mit Kalidou Koulibaly ebenfalls ein Ex-Spieler aus den europäischen Topligen. Der Senegalese wechselte nach acht Jahren bei Napoli und einer weiteren Saison bei Chelsea im Sommer 2023 in die Wüste.

In zwei Saisons bei Al-Hilal wurde Koulibaly bisher je einmal Meister und Cupsieger. In der abgelaufenen Saison beendete Al-Hilal die Liga auf dem zweiten Platz hinter Al-Ittihad.

Kalidou Koulibaly bestritt 2019 ein Spiel gegen den FC Zürich. Bild: imago sportfotodienst

Bonus: Stefan Frei

Stefan Frei, Cousin zweiten Grades des Schweizer Rekordnationaltorschützen Alexander Frei, steht seit 2009 in der nordamerikanischen MLS zwischen den Pfosten und gewann 2022 mit den Seattle Sounders die CONCACAF Champions League.

Stefan Frei wird an der Klub-WM das Tor der Seattle Sounders hüten. Bild: keystone

Bereits 2010 war Frei beim Champions-League-Titel von Toronto dabei. Der gebürtige Altstätter ist bereits 39 Jahre alt und kam vor fast 25 Jahren zu einem Einsatz in der Schweizer U15-Auswahl.