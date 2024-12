Der zweite Lauf von Alta Badia mit Odermatt live im Stream und Ticker

Die Diskussionen über den Zustand der Piste hatten schon nach der Besichtigung eingesetzt. Die Kritiken gingen so weit, dass sogar eine Weigerung der Fahrer im Raum stand, das Rennen in Angriff zu nehmen. (riz/sda)

Als nächstbester Schweizer liegt Loïc Meillard mit einer Sekunde Rückstand auf Platz 10. Thomas Tumler und Fadri Janutin büssten rund anderthalb Sekunden ein, Gino Caviezel fast zwei Sekunden. Luca Aerni wird eine Woche nach Rang 4 im Riesenslalom in Val d'Isère ebenfalls in der Entscheidung dabei sein. Justin Murisier und Livio Simonet verpassten die Qualifikation für den zweiten Lauf.

Die Norweger waren einmal mehr eine Macht. Timon Haugan und Atle Lie McGrath rundeten den geglückten Auftritt der Nordländer mit den Rängen 5 und 7 ab. Zwischen das Duo schob sich der Österreicher Marco Schwarz, der erstmals nach seinem folgenschweren Sturz in der Abfahrt in Bormio vor einem Jahr wieder in einem Weltcup-Riesenslalom dabei ist.

Hinter Odermatt, der den Klassiker auf der Piste Gran Risa schon viermal, zuletzt dreimal in Folge, gewonnen hat, reihte sich der in der Disziplinen-Wertung führende Henrik Kristoffersen ein. Steen Olsens Landsmann büsste 29 Hundertstel auf Zubcic ein.

Marco Odermatt liegt im Weltcup-Riesenslalom in Alta Badia in Lauerstellung. Der Nidwaldner nimmt im Zwischenklassement des ersten Laufs Rang 3 ein. Der zweite Lauf ab 13.30 Uhr live im Stream und Ticker.

Haftbefehl: Magdeburg-Amokfahrer muss in Untersuchungshaft – Mordermittlung läuft an

Schillerfalter Julius Honka zu den Lakers – kann das sein?

Verlässliche Gewährsleute aus Finnland melden einen überraschenden Transfer: Schillerfalter Julius Honka (29) werde nächste Saison bei den Lakers an der offensiven blauen Linie patrouillieren. Auf den ersten Blick eine unerwartete Neuigkeit. Aber auf einen zweiten Blick könnte der Transfer logisch sein.

Wer Julius Honka als Verteidiger verpflichtet, bekommt einen Stürmer. So war es zumindest, bis er im letzten Sommer zum HC Davos gewechselt hat. Betrachten wir erst einmal seinen Werdegang und dann verstehen wir ein wenig, warum er eigentlich ganz gut zu den Lakers passt. 2014 sichert sich Dallas die Rechte am Finnen im NHL-Draft bereits in der ersten Runde (Nr. 14). Die Scouts sagen, der Himmel sei die Limite seines Offensivspiels, lobpreisen seine Spielintelligenz, seine Passqualität, seine Beweglichkeit, seine Schusstechnik – kurzum alles, was im Hockey gerühmt werden kann. Zwischen 2014 und 2021 bleibt es allerdings bei 87 NHL-Spielen (13 Punkte). Der Erstrunden-Draft war also ein Irrtum. Er ist halt für die NHL auch zehn Zentimeter zu klein und zehn Kilo zu leicht.