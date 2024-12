Ski live: Riesenslalom in Alta Badia mit Marco Odermatt in Ticker und TV

Liveticker

Wird Marco Odermatt im Riesenslalom von Alta Badia zum alleinigen Rekordhalter?

Nach dem Super-G und der Abfahrt in Gröden geht der Ski-Marathon in den Dolomiten mit vier Rennen in vier Tagen mit einem Riesenslalom in Alta Badia weiter. Auch hier geht Marco Odermatt, der Sieger der Abfahrt vom Samstag und Drittschnellste im Super-G vom Freitag, als Favorit ins Rennen. Mit seinem Erfolg auf der Saslong, seinem 40. im Weltcup, zog er mit dem Schweizer Rekordsieger Pirmin Zurbriggen. Gelingt dem 27-jährigen Nidwaldner der zweite Sieg in Folge, wäre er alleiniger Rekordhalter.

Im Riesenslalom haben die Schweizer mit Loïc Meillard, Thomas Tumler und Gino Caviezel aber weitere Topfahrer in ihren Reihen. Tumler gewann in dieser Saison in dieser Disziplin bereits einmal. Er ist neben Odermatt und dem Norweger Henrik Kristoffersen einer der drei bisherigen Riesenslalom-Sieger in dieser Saison.

Ob es auch in Alta Badia einen Schweizer Sieger gibt, siehst du hier ab 10 Uhr live im Ticker und im Stream vom SRF. Der zweite Lauf beginnt dann um 13.30 Uhr. (nih)