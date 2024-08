Lugano hielt sich am letzten Donnerstag im Heimspiel in Thun auch dank viel Moral im Rennen. Unmittelbar nach dem Doppelschlag der Türken zum 3:1 schlug das Team von Mattia Croci-Torti seinerseits mit zwei Treffern zurück. Der Exploit gegen den hoch dotierten 16-fachen türkischen Meister bleibt somit möglich. Besiktas ist nicht nur wegen des Widerstands im Hinspiel gewarnt: Letzte Saison gewann Lugano in der Gruppenphase der Conference League auswärts gegen Besiktas 3:2. Diesmal würde ein Sieg in Istanbul zum dritten Mal in die Vorrunde der Europa League führen. (abu/sda)

Bild: keystone