YB spielt Champions League – was du zum neuen Modus wissen willst

Die Young Boys haben sich für die Champions League qualifiziert. Dort wartet ein brandneuer Modus – wir beantworten alle drängenden Fragen.

YB hat es geschafft. Die Berner gewinnen in den Playoffs auch das schwierige Rückspiel auswärts bei Galatasaray Istanbul und stehen damit in der Gruppenphase der Champions League. Gruppenphase? Nein, die gibt es nicht mehr. Stattdessen gibt es neu eine Ligaphase. Wir erklären dir den neuen Modus der Königsklasse.

Wann startet die Champions-League-Saison 2024/25?

Der erste Spieltag ist am 17. September. Die Ligaphase endet am 29. Januar 2025. Dann steht die K.o.-Runde an.

Wie viele Teams spielen in der Champions League?

Statt wie bislang 32 Mannschaften in der Gruppenphase, sind mit dem neuen Champions-League-Modus gar 36 Teams für die sogenannte Ligaphase qualifiziert. So wird die Anzahl der Spiele pro Saison von 125 auf 189 gesteigert.

Wie sieht der neue Champions-League-Modus aus?

Die Gruppenphase ist Geschichte, stattdessen wird mit einem Ligasystem gespielt. Hin- und Rückspiele gibt es dabei nicht mehr. Neu bestreitet jeder Klub vier Heim- und vier Auswärtsspiele gegen acht unterschiedliche Gegner – aus jedem Lostopf zwei. YB könnte beispielsweise also zu Hause auf Real Madrid, Juventus Turin, Celtic Glasgow und Sturm Graz treffen, während es auswärts auf Bayern München, Arsenal, Feyenoord Rotterdam und Monaco trifft. Jedes Team kann maximal zwei Gegner aus dem gleichen Land zugelost bekommen.

Der neue Champions-League-Modus im Video erklärt Video: YouTube/Wettbasis

Alle 36 Klubs werden in einer Tabelle geführt. Nachdem alle ihre acht Spiele absolviert haben, qualifizieren sich die Vereine auf den Rängen eins bis acht direkt für die Achtelfinals. Die Teams auf den Rängen neun bis 24 bestreiten eine Playoffrunde, während jene auf den Rängen 25 bis 36 ausscheiden. Eine Weiterführung der Europacup-Saison in der Europa League oder Conference League gibt es nicht mehr.

Wie sieht die K.o.-Phase aus?

Die K.o.-Phase beginnt nicht mehr mit den Achtelfinals, sondern mit einer Playoffrunde der Teams auf den Rängen neun bis 24. Dabei sind die Plätze neun bis 16 gesetzt, die hinteren Teams ungesetzt. Die Playoff-Duelle werden ausgelost.

Die Sieger der acht Playoff-Duelle treffen dann in den Achtelfinals auf die bereits qualifizierten Teams. Auch diese Duelle werden ausgelost, bei der Auslosung der Achtelfinals wird aber sogleich der ganze restliche Turnierbaum bestimmt. Es kommt also zu keinen weiteren Auslosungen. Alle K.o.-Duelle (auch die Playoffs) finden im gewohnten Modus mit Hin- und Rückspielen statt.

Wie sehen die Lostöpfe aus?

Topf 1

Real Madrid

Manchester City

Bayern München

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter Mailand

Borussia Dortmund

RB Leipzig

FC Barcelona

Topf 2

Bayer Leverkusen

Atlético Madrid

Atalanta Bergamo

Juventus Turin

Benfica Lissabon

Arsenal

Brügge

Schachtar Donezk

AC Milan

Topf 3

Feyenoord Rotterdam

Sporting Lissabon

PSV Eindhoven

FC Salzburg

Celtic Glasgow

Lille/Slavia Prag

Qarabag Agdam/Dinamo Zagreb

Young Boys

Offen

Topf 4

AS Monaco

Aston Villa

FC Bologna

FC Girona

VfB Stuttgart

Sturm Graz

Stade Brest

Sparta Prag

Offen

Wann ist die Auslosung für die Ligaphase?

Die Auslosung findet am Donnerstag, dem 29. August um 18 Uhr statt. Der finalisierte Spielplan wird allerdings erst am Samstag, 31. August veröffentlicht.

Die klassische Auslosung mit den Loskugeln ist mit dem neuen Modus nicht mehr möglich. Über 900 Kugeln und 36 Töpfe wären dafür nötig. Deshalb übernimmt eine Software den schwierigen Teil der Auslosung. Die gezogenen Teams bekommen vom Computer die Gegner zugeteilt.

Wie sieht der Champions-League-Spielplan aus?

1. Spieltag: 17. und 18. September 2024

17. und 18. September 2024 2. Spieltag: 1. und 2. Oktober 2024

1. und 2. Oktober 2024 3. Spieltag: 22 und 23. Oktober 2024

22 und 23. Oktober 2024 4. Spieltag: 5. und 6. November 2024

5. und 6. November 2024 5. Spieltag: 26. und 27. November 2024

26. und 27. November 2024 6. Spieltag: 10. und 11. Dezember 2024

10. und 11. Dezember 2024 7. Spieltag: 21. und 22. Januar 2025

21. und 22. Januar 2025 8. Spieltag: 29. Januar 2025

29. Januar 2025 Auslosung Playoffs: 31. Januar 2025

31. Januar 2025 Playoff-Hinspiele: 11. und 12. Februar 2025

11. und 12. Februar 2025 Playoff-Rückspiele: 18. und 19. Februar 2025

18. und 19. Februar 2025 Auslosung Achtelfinal bis Final: 21. Februar 2025

21. Februar 2025 Achtelfinal-Hinspiele: 4. und 5. März 2025

4. und 5. März 2025 Achtelfinal-Rückspiele: 11 und 12. März 2025

11 und 12. März 2025 Viertelfinal-Hinspiele: 8. und 9. April 2025

8. und 9. April 2025 Viertelfinal-Rückspiele: 15. und 16. April 2025

15. und 16. April 2025 Halbfinal-Hinspiele: 29. und 30. April 2025

29. und 30. April 2025 Halbfinal-Rückspiele: 6. und 7. Mai 2025

6. und 7. Mai 2025 Final: 31. Mai 2025 (München)

Was ist mit Europa League und Conference League?

Auch in der Europa League und Conference League ist die Gruppenphase passé und das neue Liga-System Trumpf. Die Europa League funktioniert dabei exakt gleich wie die Champions League. In der Conference League ist der einzige Unterschied, dass die Teams in der Ligaphase nur je drei statt vier Heim- und Auswärtsspiele bestreiten. Der Rest funktioniert genau gleich.