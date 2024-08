«Die giftigen Momente sind an uns abgeprallt» – die YB-Stimmen zum Champions-League-Einzug

«Ich ordne das sehr hoch ein. Nicht nur die zwei Spiele jetzt, sondern die ganzen Wochen, in denen wir leiden mussten. Und mit diesem schwierigen Los, nicht viele haben mit uns gerechnet, haben wir zwei sehr reife und gute Leistungen gebracht und sind verdient in der Champions-League-Gruppenphase.»

«Wir waren bereit – physisch und mental. Teilzunehmen an der Champions League ist ein Traum. Ich würde am liebsten gegen Real Madrid spielen. Auch wenn es ein sehr harter Gegner wäre.»

Stürmer Virginius war es, der das goldene Tor in der 87. Minute erzielte, das am Ende den Deckel drauf machte. Er machte sich nach dem Spiel bereits Gedanken gegen die möglichen Gegner in der Königsklasse.

«Wir haben uns gut darauf vorbereitet. Es war ein cooles Erlebnis und eine verdiente Quali. Wir wussten, dass sie in der 2. Halbzeit kommen müssen. Da haben wir solidarisch verteidigt, praktisch nichts zugelassen. Grosses Kompliment an die ganze Mannschaft. Hier zu Null zu spielen, schafft nicht jeder.»

«Es ist eine Riesenfreude. Wir mussten untendurch, sind in der Meisterschaft nicht, wo wir sein wollen. Man sieht, wie unberechenbar der Sport ist. Wichtig war, ruhig zu bleiben, zusammenzuarbeiten. Schon beim Aufwärmen war es extrem laut. Wir haben mit giftigen Momenten gerechnet, die sind aber an uns abgeprallt. In der 1. Halbzeit war die Chancenauswertung ein Manko. Aber solange hinten die Null stand, blieben wir voll im Plan. Alle Aufwände der letzten Woche sind heute belohnt worden.»

YB bewahrt in Istanbul in einer erwartungsgemäss hitzigen Atmosphäre kühlen Kopf und schafft mit dem CL-Einzug gegen Galatasaray die grosse Überraschung. Hier sind die Stimmen zum Triumph.

Über 4000 Kilometer durch 15 Länder – im Rahmen des Transcontinental Race durchquerten zwei Aargauer Europa mit dem Velo. Einer von ihnen hatte Titelambitionen, für den anderen ging es in erster Linie um die Erfahrung. Mit watson sprachen sie über ihre Erlebnisse unterwegs.

Im Schatten der Radevents an den Olympischen Spielen und der Tour de France erlebten in diesem Sommer auch die Ultra-Cycler einen Höhepunkt. Am Transcontinental Race legten 300 Fahrerinnen und Fahrer die über 4000 Kilometer von Roubaix in Frankreich bis nach Istanbul zurück und passierten dabei 15 verschiedene Länder. Zwei der Schweizer Fahrer, die den Weg quer durch Europa unter die Räder genommen haben, sind die beiden Aargauer Robin und Adrian. Obschon sich die beiden derselben Aufgabe stellten – ihre Erlebnisse auf der Reise sind so individuell wie die Beweggründe, warum sie überhaupt an den Start gingen.