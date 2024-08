Nach der erfolgreichen EM geht es für die Nati unter Murat Yakin mit der Nations League weiter. Bild: www.imago-images.de

Yakin überrascht mit neuem Nati-Kader – Debütant Wüthrich ersetzt Schär, Okafor abgestraft

Mehr «Sport»

Seit dem Ausscheiden im EM-Viertelfinal gegen England sind knapp zwei Monate vergangen. In der nächsten Woche stehen die ersten Spiele der Schweizer Nati in der neuen Nations-League-Saison an. Am Donnerstag, dem 5. September, trifft die Schweiz in Kopenhagen auf Dänemark, am Sonntag, dem 8. September, empfängt die Nati Europameister Spanien in Genf. Nun hat Murat Yakin sein Kader für die beiden Partien bekannt gegeben.

Dabei musste der 49-Jährige die aus dem Nationalteam zurückgetretenen Yann Sommer, Fabian Schär und Xherdan Shaqiri sowie den verletzten Dan Ndoye ersetzen. Besonders mit dem Ersatzmann für Innenverteidiger Schär sorgt Yakin für eine Überraschung. So steht Gregory Wüthrich erstmals im Kader des A-Nationalteams. Der 29-jährige YB-Junior spielte bei Sturm Graz eine starke Saison und gewann mit den Österreichern das Double.

Angesprochen auf die Entscheidung von Fabian Schär, nicht mehr für die Nati aufzulaufen, erklärte Murat Yakin: «Das hat uns ziemlich überrascht. Wir haben eigentlich mit ihm geplant und haben auch unser System mit der Dreierkette auf ihn ausgerichtet.» Nun muss der Trainer also umdisponieren – an der Dreierkette wird Yakin aber wohl festhalten, wie er antönte.

Der EM-Viertelfinal gegen England war Fabian Schärs letzter Auftritt im Nati-Trikot. Bild: keystone

Zurück in der Nati sind neben YB-Stürmer Joël Monteiro, der kurz vor der EM eingebürgert, dann aber doch noch aus dem Kader gestrichen wurde, auch Filip Ugrinic, Uran Bislimi und Becir Omeragic.

Yakin mit Okafors Leistungen nicht zufrieden

Nicht im Kader steht hingegen Noah Okafor. Dabei war der 24-jährige Stürmer letztmals im September 2021 nicht bei der Nati, obwohl er gesund war. Der Milan-Profi stand jedoch schon an der EM keine einzige Minute auf dem Platz und bekam von Murat Yakin nun einen Denkzettel verpasst.

«Ich war mit seinen Leistungen nicht zufrieden», erklärte der einstige Nati-Verteidiger, fügte aber auch an: «Es ist ja nicht so, dass die Türe nun zu ist. Es geht darum, dass er sich Gedanken machen soll. Es soll ihm auch zeigen, dass er nicht automatisch für die Nati nominiert wird. Ich hoffe, dass er versteht, dass es auch um Werte geht, die uns wichtig sind.»

Muss das Vertrauen von Murat Yakin erst zurückgewinnen: Noah Okafor. Bild: www.imago-images.de

Den durch Sommers Rücktritt frei gewordenen Platz im Kader wird von Jonas Omlin besetzt. Der Goalie von Borussia Mönchengladbach verzichtete vor der EM freiwillig darauf, ins Vorbereitungscamp zu reisen. Nun dürfte er hinter der neuen Nummer 1 Gregor Kobel und Ersatzmann Yvon Mvogo wieder der dritte Torhüter sein. (nih)