Wird die Spiele der Nati nicht mehr länger als Moderator begleiten: Rainer Maria Salzgeber. Bild: keystone

SRF-Moderator Salzgeber nicht mehr länger bei Nati-Spielen – er übernimmt

Über zehn Jahre lang begleitete Rainer Maria Salzgeber beim SRF die Spiele der Schweizer Nati als Moderator. Als Experten standen ihm unter anderem Alain Sutter und seit 2018 Benjamin Huggel zur Seite. Nun hat sich der 55-jährige Salzgeber dazu entschieden, die Moderation der Spiele nach diesem Jahr abzugeben, wie SRF mitteilt.

«Rainer Maria Salzgeber hat die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft mit Charme und Witz, aber auch mit einem genauen und kritischen Auge und viel Expertise hochprofessionell begleitet», lobt SRF-Sport-Chefredaktorin Susan Schwaller. Die Nations-League-Kampagne, welche in der nächsten Woche mit den Spielen gegen Dänemark (5. September) und Spanien (8. September) beginnt, wird der Walliser noch moderieren. Ab der im März 2025 beginnenden WM-Qualifikation wird dann ein neues Gesicht neben Experte Huggel stehen.

Salzgeber im Gespräch mit Nati-Trainer Murat Yakin und Experte Benjamin Huggel (v. l.). Bild: keystone

Dabei handelt es sich um Paddy Kälin. Dieser war seit der Europameisterschaft 2004 an allen Fussball-Endrunden im Einsatz und fungiert seit 2016 auch als Moderator der Studio-Livesendungen. An der EM in diesem Sommer in Deutschland übernahm er auch schon bei zwei Nati-Spielen für Salzgeber. Gelingt der Schweiz die WM-Qualifikation wird Kälin 2026 beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko dann erneut Nati-Spiele an einem Grossanlass betreuen. Chefredaktorin Schwaller verspricht: «Paddy Kälin kann Livemomente – wie zuletzt an der Leichtathletik-EM in Rom oder an den Olympischen Spielen in Paris – zu etwas Besonderem machen.»

Paddy Kälin. Bild: srf

Bei den im SRF übertragenen Champions-League-Spiele sowie der Sendung «Sportpanorama» wird Salzgeber weiterhin als Moderator fungieren. (nih)