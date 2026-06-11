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WM 2026: Mexiko gegen Südafrika live im Stream und Ticker

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Wie vor 16 Jahren: Im WM-Eröffnungsspiel trifft Südafrika auf Mexiko

11.06.2026, 19:00
  • Am Donnerstag startet die 23. Fussball-WM. Schauplatz des Eröffnungsspiels ist zum dritten Mal nach 1970 und 1986 das Aztekenstadion in Mexico City, wo der Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika trifft. Es ist dies die Neuauflage des WM-Eröffnungsspiels von 2010. Auf den Tag genau vor 16 Jahren trennten sich die beiden Mannschaften in Johannesburg 1:1. Anpfiff auf 2200 Metern über Meer ist um 21.00 Uhr Schweizer Zeit.
  • Am Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nehmen 48 Mannschaften und damit so viele wie nie zuvor teil. 104 Partien stehen bis zum 19. Juli auf dem Programm, wenn in East Rutherford, New Jersey der Nachfolger von Argentinien ermittelt wird. (riz/sda)
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